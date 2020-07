Insolvenzverfahren beendet: Baltic Metall in Grevesmühlen ist verkauft

Grevesmühlen

Hoffnung für den Traditionsstandort von Baltic Metall in Grevesmühlen, der Betrieb, der zur Bader-Maschinenbau-Gruppe gehört, ist zusammen mit den anderen Standorten im Rahmen des Insolvenzverfahrens verkauft worden.

In dieser Woche hat Insolvenzverwalter Martin Hörmann die Maschinenbau-Gruppe Bader mittels übertragender Sanierung verkauft. Vorbehaltlich formaler Beschlüsse von Gremien soll Anfang September der Vollzug der Übertragung erfolgen. Das teilt die Unternehmensgruppe mit. Damit seien die rund 700 Arbeitsplätze gesichert.

Stillschweigen über den Kaufpreis

Erwerber des in den Bereichen Metallverarbeitung, Schaltschränken, Maschinenverkleidungen und Behälterbau tätigen Konzerns sei demnach ist ein kleiner Kreis von deutschen Unternehmern, die sich zum Erwerb mittelständischer Unternehmen zusammengeschlossen haben (Family Equity).

Mit der Übernahme durch diesen Gesellschafterkreis und dem von ihm vorgelegten Gesamtkonzept erscheine die Zukunft der Unternehmensgruppe als gesichert, heißt es dazu. Über den Kaufpreis haben die Beteiligten Stillschweigen vereinbart. „Mit dem frühzeitig aufgesetzten Investorenprozess“, so Insolvenzverwalter und Rechtsanwalt Hörmann, „konnten wir unter der stattlichen Zahl von Interessenten den für die Sicherung des Unternehmens und der Arbeitsplätze optimalsten Käufer bestimmen.“

300 Arbeitsplätze abgebaut

Das ursprünglich als Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldete Verfahren war mit Beschluss des Amtsgerichts Neu-Ulm in ein Regelverfahren umgewandelt worden, nachdem die Geschäftsführung zuvor die Anträge auf Anordnung der Eigenverwaltung zurücknahm.

Der damalige vorläufige Sachwalter Hörmann wurde dann mit Eröffnung des Verfahrens am 1. März zum Insolvenzverwalter bestellt. Aufgrund der schwierigen Lage der globalen Wirtschaft und insbesondere der metallverarbeitenden Industrie war Bader in 2019 weit hinter den Umsatzerwartungen zurückgeblieben. Die Situation verschärfte sich während des eröffneten Verfahrens zudem massiv durch die weltweite Corona-Pandemie.

Doch selbst in den dramatischen Corona-Monaten gelang es Hörmann, seinem Team und dem Bader-Management, den Geschäftsbetrieb zu stabilisieren, fortzuführen und Restrukturierungserfolge zu erzielen. Im Zuge der Sanierung mussten europaweit rund 300 Arbeitsplätze abgebaut werden.

Grevesmühlener Werk 1945 gegründet

Die Historie des Werkes in Grevesmühlen: 1945 war auf dem Standort eine Präzisionsmaschinenfabrik errichtet worden, später war daraus das Werk III des Klement-Gottwald-Werkes ( KGW) Schwerin entstanden, einer der größten Arbeitgeber in der Stadt mit mehreren Hundert Angestellten.

Nach der Wende war aus der Zweigstelle des KGW in Grevesmühlen die Baltic Metalltechnik GmbH entstanden, die viele Jahre zur Körber-Gruppe in Hamburg gehörte. Inzwischen zählt der Standort in Grevesmühlen zur bundesweit agierenden Bader-Gruppe, die nun verkauft worden ist.

Von Michael Prochnow