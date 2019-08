Jamel

Die Band „Donots“ gehörte zu den vier Top-Acts des ersten Festivalabends bei „ Jamel rockt den Förster“ in Jamel bei Wismar ( Nordwestmecklenburg). Die Alternative-Rock-Band wurde 1993/1994 gegründet und setzt sich immer wieder für Toleranz, Vielfalt und gegen Fremdenhass ein. Vor ihrem Auftritt haben Guido Knollmann (Gitarre, Hintergrundgesang), Alex Siedenbiedel (Gitarre, Hintergrundgesang) und Eike Herwig (E-Bass, Hintergrundgesang) über die Bedeutung des Festivals und den Einfluss von Musik gesprochen.

Ihr seid in diesem Jahr zum ersten Mal bei „ Jamel rockt den Förster“. Warum?

Siedenbiedel: Das war immer schon ein Thema, es ist ja auch inhaltlich für uns sehr passend. Es passte jedoch nie mit den Terminen, da wir immer anderes zu tun hatten. Aus diesem Grund haben wir in diesem Jahr ganz früh gesagt, dass wir uns das Wochenende freihalten. Es ist uns ein persönliches Anliegen, Stellung zu beziehen.

Viele sagen, das Festival sei das wichtigste in Deutschland. Welchen Stellenwert hat es für euch?

Knollmann: Es hat einen hohen Stellenwert, da es eine ganz klare Haltung und Aussage hat. Von daher ist es für uns auch sehr sehr wichtig.

Siedenbiedel: Ich finde es vor allem toll, dass hier auch alle ehrenamtlich unterwegs sind und sozusagen hier am offenen Herzen operieren. Also genau da, wo die Signalkraft einfach am stärksten und am wichtigsten ist.

Verfolgt ihr die Geschehnisse in Jamel?

Knollmann: Natürlich bekommt man davon mit. Das ist ja tatsächlich in den letzten Jahren auch immer mal wieder in den Medien gewesen. Jamel steht aber nur stellvertretend für das, was in vielen Ecken von Deutschland passiert. Was hier passiert, ist krass.

Beunruhigt euch diese Entwicklung und der Fremdenhass?

Knollmann: Mich beunruhigt es am meisten, dass es immer mehr okay zu sein scheint, in der Öffentlichkeit so eine Meinung zu vertreten. Und allgemein, dass alles weiter nach rechts gerückt ist – weltweit, nicht nur in Deutschland. Ich finde es schon echt bedenklich zum Teil. Ich habe auch eine sechsjährige Tochter. Wer weiß, was los ist, wenn sie 26 ist. Was das dann für Züge angenommen hat. Das macht mir Sorge, ja.

Herwig: Wenn man hier ist und auf die Probleme aufmerksam wird, dann wird man aufmerksamer und guckt auch woanders dann mal genauer hin. Wenn man hier an so einem Brennpunkt ist, dann geht man später mit ganz anderen Augen durch die Welt. Angst habe ich nicht, aber man sollte da auf jeden Fall sensibel sein für alle kleinsten Strömungen und hinterfragen, was gerade passiert.

Siedenbiedel: Man muss wachsam sein. Ich finde es wichtig, ein Signal zu setzen und Stellung zu beziehen. Mit vielen Leuten und vor allem auch guter Laune. Nicht aus Angst, sondern auch aus Überzeugung.

Welche Rolle spielt Musik dabei?

Knollmann: Man kann die Menschen mit Musik erreichen. Ich merke es bei mir selbst. Als ich 11 oder 12 Jahre alt war, kam ich mit den ersten Bands in Berührung. Das war prägend. Das war dann auch in der Pubertät eine ganz klare Sache, sich zu positionieren und bei mir war es dann halt Punk. Und Punk hat eine ganz klare Haltung.

Siedenbiedel: Was Musik vor allem bewirkt ist, dass man einen direkten Zugang zu den Leuten hat. Musik ist nicht so dröge wie beispielsweise ein Vortrag. Musik soll ja auch nicht mit erhobenen Zeigefinger agieren. Sie kann einen aber für einen kurzen Moment innehalten und nachdenken lassen. Über die aktuellen Zustände und darüber, wie man in der Welt dastehen will. Das funktioniert. Gerade, wenn man jung ist, orientiert man sich noch und kann aus Songs Werte mitnehmen.

Die Besucher des Festivals wissen vorher nicht, wer spielt. Was haltet ihr davon?

Siedenbiedel: Ich finde es gut, dass die Leute wegen der Sache an sich kommen und sich überraschen lassen. Das ist perfekt.

