Wismar

Mit 42 Neuinfektionen am Donnerstag ist die Inzidenz in Nordwestmecklenburg wieder über 100 geklettert. 106,8 steht nun in der Statistik. Der Landkreis ist somit MV-weit an dritter Stelle. Darüber liegen Ludwigslust-Parchim (166,7) und Vorpommern-Greifswald (118). Landesweit beträgt die Inzidenz 94,9, bundesweit 113,3.

Die Zahl der aktuell infizierten Personen in Quarantäne steigt in Nordwestmecklenburg auf 326. Die zuerst in Großbritannien festgestellten Virusvariante B.1.1.7. kann mit einem Anteil von über 50 Prozent am Infektionsgeschehen deutlich als der dominante Virusstrang bezeichnet werden.

Für die Regionale Schule mit Grundschule auf der Insel Poel hat der Landkreis am Donnerstag die Allgemeinverfügung angepasst. Zunächst waren am Mittwoch die Klassen 5a bis 5c sowie 6a und 6b in Quarantäne geschickt worden. Nach Vorliegen weiterer Erkenntnisse und Rücksprache mit der Schule konnte der Kreis der relevanten Kontakte eingegrenzt werden. Nun müssen nur noch die Schüler der Klasse 5a in Quarantäne verbleiben.

Schnelltests in fünf Apotheken

Mit Stand 25. März arbeiten derzeit mehr als 140 Schnelltestzentren in Mecklenburg-Vorpommern. Diese Infrastruktur wird weiter ausgebaut, verspricht die Landesregierung. In Nordwestmecklenburg bieten bisher fünf Apotheken Schnelltests an.

Darüber hinaus sind seit dem 12. März an der Markthalle Wismar, am Rot-Kreuz-Speicher Grevesmühlen und auf dem Marktplatz in Gadebusch Schnelltestzentren eingerichtet. Kostenlos durchgeführt werden sie jeweils montags bis freitags von 15 bis 20 Uhr sowie samstags von 9 bis 13 Uhr.

Schnelltestzentren Efeu-Apotheke: Feldstraße 23a, 23923 Schönberg, Telefon: 038828/25410 Friedenshof-Apotheke: Bürgermeister-Haupt-Straße 31, 23966 Wismar, Telefon: 03841/703252 Anker-Apotheke: Dankwartstraße 37, 23966 Wismar, Telefon: 03841/46060 Markthalle: Stockholmer Straße 1, 23966 Wismar Hirsch-Apotheke: Am Markt 29, 23966 Wismar, Telefon: 03841/282159 Ratsapotheke: Am Markt 2, 19205 Gadebusch, Telefon: 03886/36032 Marktplatz: 19205 Gadebusch Rot-Kreuz-Speicher: August-Bebel-Straße 51, 23936 Grevesmühlen

Genutzt wird das Angebot an den drei Standorten rege. Laut Kreisverwaltung lassen sich in Gadebusch täglich 60 bis 70 Personen testen, in Wismar 80 bis 90 Personen und in Grevesmühlen 30 bis 40. Eine Erhebung, ob es bereits positive Schnelltest-Ergebnisse gab, gibt es noch nicht.

Von Jana Franke