Grevesmühlen

Mario Wehr, Betreiber des Cafés „Kaffeebrenner“ im Grevesmühler Bürgerbahnhof, möchte den Bahnhof am liebsten zu einem Kulturbahnhof entwickeln.

Heute spielte der Bernauer Musiker Uli Kirsch im Saal des Bürgerbahnhofs auf, mit Irish Folk und tiefer, rauchiger Stimme. Kirsch macht seit 36 Jahren Musik, auf Straßen und in Konzerten. Um 19.30 Uhr geht es los, 10 Euro Eintritt kostet es.

Inzwischen, so Wehr, hat sich schon ein kleines Stammpublikum für die Konzerte im „Kaffeebrenner“ gebildet. „Wie groß der Bedarf in Grevesmühlen ist“, sagt er, „sah man an der Resonanz auf die erste Musiknacht kürzlich.“

In der letzten Zeit, sagt Wehr, kommen immer mehr Anfragen von Musikern bei ihm an, die im Bürgerbahnhof auftreten wollen. „Manche schicken richtige Bewerbungen“, sagt er.

Der Café-Inhalber findet, dass der Name „ Kulturbahnhof“ eigentlich viel besser zum Grevesmühlener Bahnhof passen würde, als der Name „ Bürgerbahnhof“.

Und auch wenn er sich keine Umbenennung anmaßen will, er hat sich im Internet schon mal die Domain „www.kulturbahnhof-grevesmuehlen.de“ gesichert. Darüber können ihn nun auch die Musiker erreichen.

Annett Meinke