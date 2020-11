Grevesmühlen

Die Aussicht ist einmalig und reicht bei klarem Wetter bis zur Ostsee: Die Spitze des knapp 100 Meter hohen Iserbergs bei Grevesmühlen lohnt immer einen Spaziergang. Das Auto einfach am Freibad am Ploggensee stehen lassen, in nicht einmal einer Stunde sind Sie auf dem Berg. Und der birgt nicht nur eine faszinierende Aussicht sondern einiges an Geschichte.

1912 ließ Dora Bohnsack aus Warnow das „Kurhaus Iserberg“ bauen. Es wurde nicht nur für die Gastronomie genutzt, auch als Kinderheim. Später erfuhr es mehrere Erweiterungsbauten und hatte mit der SPD und zu nationalsozialistischen Zeiten auch mit SA, Hitlerjugend und dem Nationalsozialistischen Lehrerbund wieder andere Hausherren.

Inzwischen gehört das zwei Hektar große Areal der Stadt Grevesmühlen, die 2008 das Haupthaus des Schulungs- und Ausbildungszentrums sowie diversen Nebengelass abreißen ließ. Seitdem steht es zum Verkauf.

Von Michael Prochnow