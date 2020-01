Ist das Kunst, oder kann das weg?

Menzendorf

Warum stehen neben einem Altkleidercontainer in Menzendorf Farbeimer? Und das massenhaft. Wer hat die bloß da hingestellt? Also, wenn Sie mich fragen: Es muss sich um Kunst handeln. Wieso? Es gibt keinen anderen vernünftigen Grund, Farbeimer neben einem Altkleidercontainer zu platzieren.

Weil es sich also, wie wir soeben erkannt haben, zweifellos um ein artifizielles Werk handelt, stellt sich die Frage: Was will uns der Künstler damit sagen? Wir wissen es nicht. Wir ahnen es nicht einmal. Jedenfalls scheint es sich um eine Dauerausstellung zu handeln, denn die Eimer stehen da schon seit zwei Monaten.

Nun bleiben noch zwei Fragen offen. Erstens: Wer ist der Künstler? Er hat seine Installation nicht signiert. Aha, es kommt also nicht auf den Schöpfer an, sondern aufs Werk. Die zweite Frage ist die entscheidende: Ist was wirklich Kunst, oder kann das weg? Ich sag's mal so: Das kann weg, bevor die Kunst am Altkleidercontainer irgendwann zum Kunstmuseum wird.

Von Jürgen Lenz