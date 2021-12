Ist das noch Ehrenamt? Grevesmühlens Feuerwehrleute im Dauerstress!

Grevesmühlen

Dauerstress für die 45 aktiven Mitglieder der Grevesmühlener Feuerwehr. Donnerstagnacht rückten die Brandschützer aus, weil in der Wismarschen Straße gegen 20.13 Uhr Rauch aus einem Treppenhaus gemeldet worden war. Dort fand die Feuerwehr einen qualmenden Elektroverteilerkasten vor, offenbar war ein Schwelbrand entstanden, der erheblichen Schaden angerichtet hatte. Das war der mittlerweile siebte Einsatz in diesem Monat. Zwischen dem 1. und dem 9. Dezember gab es lediglich einen Tag, an dem kein Alarm einging. Der stellvertretende Wehrführer Nico Voigt hatte in dieser Woche im Interview noch berichtet, dass es derzeit tatsächlich extrem sei. „Denn nebenbei müssen wir alle auch noch 40 Stunden arbeiten.“ Und Familienleben haben die Feuerwehrleute auch noch. Die Frage ist: Ist das alles noch ehrenamtlich zu leisten? Denn zu den Einsätzen kommen noch Aus- und Weiterbildungen hinzu, Fahrzeuge und Ausrüstung müssen gewartet und gepflegt werden. Und die Grevesmühlener Feuerwehr ist dabei kein Einzelfall, anderen Wehren geht es ähnlich. Wir haben die Einsätze der Grevesmühlener Feuerwehr im Dezember einmal aufgelistet:

Mittwoch, 1. Dezember: Sturmschäden in der Nähe von Grevesmühlen, 21.24 Uhr kommt der Alarm.

Donnerstag, 2. Dezember, 3.01 Uhr der nächste Einsatz: Die Bushaltestelle an der Bürgerwiese in Grevesmühlen brennt.

Freitag, 3. Dezember, 6.18 Uhr: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 105 bei Neu Degtow.

Sonnabend, 4. Dezember, 22.32 Uhr: Verkehrsunfall bei Dassow

Sonntag, 5. Dezember, 17.21 Uhr: Tragehilfe beim Transport eines Patienten

Montag, 6. Dezember, 19 Uhr: Ölspur auf der Straße in Grevesmühlen

Dienstag, 7. Dezember, 8.12 Uhr: Schwerer Verkehrsunfall bei Wohlenberg

Donnerstag, 9. Dezember, 20.13 Uhr: Schwelbrand in einem Elektroverteiler in Grevesmühlen

