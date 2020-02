Jäger- und Bauernball: Ein Abend mit Wildschwein und Politik

Neukloster

Die Jäger und Bauern aus Nordwestmecklenburg feiern seit 2017 jedes Jahr im Januar gemeinsam einen Ball – diesmal in Neukloster. 250 Gäste sind dafür am Freitagabend in die Stadthalle gekommen. „Zwischen Bauern und Jägerschaft passt kein Blatt dazwischen. Wir unterstützen uns gegenseitig und das nicht nur bei gemeinsamen Veranstaltungen wie Pflügewettbewerben, Hanseschau oder Wildwochen“, sagt der Kreisjagdverbandsvorsitzende Renee Pollak, nachdem die Jagdhornbläsergruppe „Wallensteingraben“ vom Hegering Bad Kleinen die Veranstaltung eröffnet hat.

Auch die Zusammenarbeit in der Wildschadensausgleichkasse, die es bundesweit nur in Mecklenburg-Vorpommern gibt, oder gemeinsame Vorstandssitzungen würden von dem guten Verhältnis, das beide Parteien miteinander pflegen, zeugen. Zudem weist Pollak darauf hin, dass die Jäger im Kreisgebiet als Schutz- und Präventionsmaßnahme im Hinblick auf die drohende Afrikanische Schweinepest wie bereits in den beiden Vorjahren mehr als 8000 Schwarzkittel erlegt haben.

Dass dies nur eine der Sorgen ist, die derzeit die Bauern umtreibt, bringt Jürgen Hünemörder, stellvertretender Vorsitzender des Kreisbauernverbandes auf den Punkt: „Rückblickend auf das Jahr 2019 müssen wir feststellen, dass es durch das Klima und die Erzeugerpreise wieder ein schwieriges Jahr war. Den meisten wird es aber wegen der Sorgen um die Zukunft einer ganzen Branche in Erinnerung bleiben, durch die noch weiter verschärften Düngeregeln“, so der Verbandsfunktionär.

Viele Bauern würden das nicht mehr hinnehmen wollen, es regt sich Widerstand und Protest - deutschlandweit. Hierzulande - so der Vorwurf - würden die Verordnungen zudem auch noch auf nicht repräsentativen Messergebnissen basieren, die aus viel zu wenig Grundwasserbohrungen erfolgen. „Die Politik tut so, als habe sie verstanden, hält uns aber weiter hin und sitzt das Problem aus. Die eine Milliarde, die die Bundesregierung in den kommenden vier Jahren auf alle Landwirtschaftsbetriebe verteilen will, bringt nichts. Sie ist nur eine Beruhigungspille und sorgt dazu für einen weiteren Imageverlust unserer Branche in der Bevölkerung. Diese etwa 950 Euro pro Betrieb auf vier Jahre verteilt wären sicher besser in neue Grundwassermessstellen investiert“, wird Hünemörder deutlich.

Trotzdem sehe er auch Anzeichen einer positiven Entwicklung: Bei den Verbrauchern und Konsumenten habe sich vielleicht ein Umdenken eingestellt. Zeigen werde sich das in der nächsten Zeit an der Ladentheke. Nur der Einzelhandel müsse noch begreifen, dass qualitativ hochwertige Lebensmittel auch einen fairen Preis benötigen, sagt der Vizechef des Kreisbauernverbandes.

Trotz aller Sorgen und Kritik wird auch gefeiert an dem Abend. Für Speisen, Getränke und Service ist Mixdorf Catering aus Wismar verantwortlich - nebst frisch zubereitetem Wildschwein. „Das hat Oliver Kröning vom Hegering Insel Poel kostenlos zur Verfügung gestellt“, erklärt Renee Pollak. Danach lässt die Gadebuscher Showband „ Late Night Music“ die Tanzfläche schnell und bis in den späten Abend hinein voll werden.

Da die Orte des Balls jedes Jahr wechseln, gibt es die nächste Auflage des Bauern- und Jägerballs Nordwestmecklenburg im Januar 2021 voraussichtlich in der Palmberghalle Schönberg.

