Dassow

Erfinderisch sein kann auch eine Jagdschule, wie die in Dassow nun zeigt. Hier hat in der vergangenen Woche der erste Online-Kurs für angehende Jäger stattgefunden. Auf die Frage, wie es zu dieser Idee gekommen ist, antwortet die Inhaberin Stefanie Dutschke: „Durch den Druck und die Angst, dass bereits abgeschlossene Verträge wieder gekündigt werden“.

Vorgekommen sei das in den vergangenen Monaten bereits. Seit Beginn des zweiten Lockdowns können in der Jagdschule Dassow keine Kurse veranstaltet werden. Gezahlt haben die Schüler jedoch schon und dennoch müssen sie seit November ausharren. Dass einige von ihnen die Verträge kündigen, kann sich Stefanie Dutschke erklären: „Viele schauen in eine ungewisse Zukunft. Man weiß nicht, ob man in nächster Zeit noch mal Urlaub für den Kurs bekommt, ob man seinen Job noch hat und das Geld, um die Jagd auszuüben.“ Schließlich kostet solch ein Lehrgang mehr als 2000 Euro.

Positives Feedback von Schülern und Leiter

Um den übrigen Schülern mehr Perspektive zu bieten, hat sich die Dassower Jagdschule digital ausgestattet. Treffpunkt ist in diesem Fall nicht der Jägerhof, sondern ein virtueller Schulungsraum, in den sich Schulungsleiter Sascha Austermühle und seine Schüler einwählen können. Vor ihm aufgestellt ist ein großer Monitor, daneben eine Kamera. Auf diese Weise können sich der Leiter und alle Teilnehmer sehen.

Der erste Internet-Kurs hat bereits am 6. Februar begonnen. Eine Woche besuchten 45 angehende Jäger das digitale Klassenzimmer – werktags von 17 bis 22 Uhr, am Wochenende von 9 bis 18 Uhr. Nicht nur die Kunden sind nach dem ersten Durchgang begeistert, auch Sascha Austermühle ist es. Während der vergangenen 17 Jahre als Schulungsleiter habe er sich lange gegen alles Technische gewehrt, so Stefanie Dutschke. Corona habe ihm jedoch keine Wahl gelassen – und nun finde auch er das Angebot gut.

Der Schulungsleiter Sascha Austermühle arbeitet seit 17 Jahren in der Dassower Jagdschule. Quelle: Stefanie Dutschke

Das straffe Programm hat zudem noch andere Vorteile, wie sie erklärt: „Durch die Abendveranstaltungen muss sich niemand erneut Urlaub nehmen und mithilfe des Online-Kurses sparen die Teilnehmer sich eine ganze Woche Aufenthalt bei uns.“ Somit würden die Schüler Zeit und Geld sparen, denn üblicherweise sind sie volle drei Wochen auf dem Jägerhof untergebracht. Die erste konnten sie nun von daheim absolvieren.

Nur Theorie-Teil im Online-Kurs

Der Kurs entspricht insgesamt 55 von mindestens 138 zu absolvierenden Unterrichtsstunden. Mehr könne nicht im Online-Kurs untergebracht werden: „Alles Praktische muss natürlich weiterhin hier auf dem Jägerhof geübt werden“, so die Chefin. Zur Theorie gehöre die Wildtierkunde und die -anatomie, darunter beispielsweise die korrekten Bezeichnungen der Tiere oder auch der Aufbau eines Geweihs. Zur Praxis zählen hingegen eine Jagdsimulation, das Bauen eines Hochsitzes oder das Aufbrechen der Wildtiere.

So läuft die Jagdprüfung Nach zwei intensiven Wochen Schulung, die übrigens sieben Tage die Woche dauert, beginnen die Prüfungen. Erster Teil ist die Schießprüfung, die Teilnehmer müssen auf den laufenden Keiler schießen, auf einen Rehbock auf 100 Meter und Kipphasen. Der zweite Teil ist die schriftliche Prüfung, der mit Abstand schwerste Teil der Jagdprüfung ist die mündliche Prüfung. Insgesamt fünf Fächer (unter anderem Wildtierkunde, Waffenkunde, Jagdrecht, Brauchtum, Wildkrankheiten und Hygiene) werden geprüft, jeweils 20 Minuten dauert eine Prüfung, bei der drei Prüfer den Jagdschüler unter die Lupe nehmen.

„Das Aufbrechen ist für uns tatsächlich das Wichtigste. Das machen wir auch mit jedem Kurs mindestens zwei Mal“, sagt Stefanie Dutschke. Es gebe sogar die Möglichkeit, dass die Schüler beim Koch des ansässigen Restaurants lernen, wie man das Wildtier richtig zerlegt, um es anschließend zu kochen. Mit diesen Schwerpunkten unterscheidet sich die Jagdschule auch von anderen.

Abseits von der Corona-Pandemie begrüßen die Dutschkes Schüler aus ganz Deutschland, sogar aus der Schweiz. Als eine der 122 Jagdschulen im ganzen Land hat sich das Ehepaar über 17 Jahre hinweg einen Ruf aufgebaut. Umso glücklicher ist es, ihren Kunden durch das neue Angebot weiterhin etwas bieten zu können. „Das werden wir jetzt so lange machen, bis der Lockdown vorbei ist. Die Nachfrage ist da, das kann ich jetzt schon sagen“, so Stefanie Dutschke.

Von Lena-Marie Walter