An diesem Wochenende (17.-19.9.) heißt es wieder „Jamel rockt den Förster“ in Nordwestmecklenburg. Welcher prominente Künstler auftreten wird, bleibt wie immer bis Sonnabend geheim. Am Mittwochabend gibt es die letzte Chance, Tickets zu kaufen. Wo und welche Regeln für den Besuch auf dem Festival gelten, lesen Sie hier.