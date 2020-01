Janny’s Eis in Grevesmühlen mit neuem Standort

Grevesmühlen

Eigentlich wollte Brita Buttkewitz im Februar die Janny’s-Eis-Filiale in der August-Bebel-Straße nach der Winterpause wieder öffnen. Doch nun sitzen sie und ihr Mann Jörn Buttkewitz quasi auf gepackten Koffern. Denn das Eis wird künftig einige Meter weiter verkauft – in der ehemaligen Filiale der Bäckerei Freytag in der „Passage am Markt“.

Hintergrund ist die Anschaffung einer neuen Vitrine. Die ist fünf Zentimeter zu breit für den Eingang ihrer bisherigen Filiale. „Wir könnten die Fenster rausbrechen, aber das wäre mit unheimlichen Kosten verbunden“, erläutert Brita Buttkewitz, die sich im dritten Jahr als Franchiseunternehmerin befindet. Ein Umbau der Fenster zu einer großen Tür ist eine städtebauliche Veränderung, die ebenfalls preisintensiv wäre. Also entschloss sie sich für den Umzug auf die gegenüberliegende Straßenseite.

Die Vorteile: „Wir haben künftig mehr Sitzplätze, einen attraktiven Außenbereich und zwei Eissorten mehr“, freut sie sich. Waren es zuvor 15 auch für Allergiker geeignete Leckereien, kann der Kunde ab Anfang März aus 17 aussuchen. Neu, so viel sei schon einmal verraten, sind Café-Krokant und Vanille-Schoko mit Brownie und Cookie. Und dann sind da ja noch die Freak Shakes – der Trend-Drink aus den USA mit üppig Sahne und vielerlei Zutaten, wie Marshmallow, Oreos, Salzbrezel und Karamellperlen.

Großen Wert legt Brita Buttkewitz auf Umweltfreundlichkeit. Sie stellt auf Porzellan und umweltfreundliche Behälter, Löffel und Strohhalme um. Das hat allerdings zur Folge, dass sich der Preis der Eiskugel um zehn Cent erhöht, denn Umweltfreundlichkeit in der Umsetzung kostet nicht wenig Geld.

Umweltfreundlich ist auch die Überraschung, die die kleinen Gäste zur Eröffnung bekommen. „Wir verteilen Blumensamen und die Kinder bekommen eine Urkunde, auf der steht: ‚Ich bin Bienenretter‘“, verrät Brita Buttkewitz, die übrigens noch Aushilfen sucht. „Gerne auch Schüler.“

Eis gibt es nicht wenig in Grevesmühlen: der Italiener gleich gegenüber, Softeis am Bürgerpark und in der neuen Filiale von Bäckerei Freytag und das Café Eiszeit in der Wismarschen Straße. „Die sehe ich allerdings nicht als Konkurrenz, sondern als Mitbewerber“, sagt Brita Buttkewitz. Es gebe vonseiten der Kunden eben die Softeis-Fraktion und auf der anderen Seite die Kugel-Fraktion.

Von Jana Franke