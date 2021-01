Januar 2011: Debatten um Kosten für Kinderbetreuung

In unserer Rubrik „Vor zehn Jahren“ stellen wir täglich Ereignisse aus jener Zeit vor, über die OZ-Redakteure in der Grevesmühlener Ausgabe berichteten. Im Januar 2011 wurde in Klütz und Boltenhagen über steigende Kitagebühren diskutiert: Ein Krippenplatz kostete Eltern 250 Euro im Monat und auch für die Gemeinden stiegen die Anteile. Heute ist die Betreuung für die Eltern kostenlos.