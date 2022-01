Januarsturm über NWM: Baum stürzt in Damshagen auf die Straße

Damshagen

Zahlreiche Autofahrer, die am Montagmorgen auf der Landesstraße zwischen Klütz und Grevesmühlen unterwegs waren, standen ab 6 Uhr im Stau. Der Sturm, der in der Nacht kräftig zugelegt hatte, hatte einen Baum am südlichen Ortseingang von Damshagen auf die Straße gekippt. Kurz nach 6 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, die einige Stunden zu tun hatte, um den Baum, der am Stamm einen knappen Meter Durchmesser hatte, zu zerteilen und von der Straße zu räumen. „Das ist schon eine Herausforderung, aber mit zwei Kettensägen kriegen wir das hin. Es dauert nur eine Weile“, so Damshagens Wehrführer Arne Ingwer-Radoch. Die Räumungsarbeiten wurden immer wieder unterbrochen, um den Verkehr einseitig an der betroffenen Stelle

durchzuleiten.

Von Michael Prochnow