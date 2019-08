Grevesmühlen

Mit seiner markanten Stimme und handgemachter Musik begeisterte Sänger und Songwriter Jay Kalian schon einmal in der KfL-Lounge in Grevesmühlen. Zum wiederholten Male kommt er am Freitag, 2. August, zum Motortalk. Dass er Rhythmus und Rock im Blut hat, ist ab 18 Uhr zu erleben.

Sowohl national als auch international hat sich der Musiker einen Namen gemacht. Er zählt bereits mehr als 2000 Konzerte. Auf kleinen und großen Bühnen performt er Coversongs mit Leidenschaft. Er schreibt aber auch eigene Songs, dessen Texte direkt aus dem Leben, von Erfahrungen, Begegnungen und Erlebnissen erzählen.

Der Eintritt ist frei.

Jana Franke