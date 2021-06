Roxin

Die Haase mit Jazzebo: Heiko Preller (Schlagzeug) aus Neuleben, Sven Krengel (Saxofon) und Bernhard Hotz (Bass) aus Dechow haben sich vor zwei Jahren zusammengetan, um lässigen, coolen Jazz zu spielen und waren bereits auf mehreren Veranstaltungen in der Region zu erleben. Vor einem Jahr kam Petra Haase aus Kronskamp dazu – sie deklamiert eigene und fremde Texte.

Was erwartet die Zuhörer? Lyrik, Jazz und Prosa verbinden sich in ihrem Programm auf das Trefflichste. Angelehnt an die populäre DDR-Veranstaltungsreihe „Jazz, Lyrik, Prosa“ entwickelten sie eigene Arrangements.

Petra Haase tritt mit den Musikern in einen Dialog: Jazzebo gibt Gedichten und Geschichten den passenden Groove. Die vier nehmen die Zuhörer mit auf eine Reise durch das wilde und schöne Leben mit all seinen Facetten: Freude, Angst, Rausch, Übermut, Trauer. Tierischer Spaß ist garantiert mit einem Hasen im Dusel, einer Kuh im Propeller und Hühnern, die Polonaise tanzen.

Premiere: Samstag, 26. Juni, in Zoltans Hof: Musik zum Abendessen ab 18 Uhr. Anmeldung ist unbedingt notwendig unter Telefon 0162 1947 479. Weitere Infos: www.zoltanshof.de und www.jazzebo.de

Von Michael Prochnow