Grevesmühlen

Gute Nachrichten für alle Eltern in Grevesmühlen, deren Kinder die Grundschule besuchen: Die Stadt Grevesmühlen hat es geschafft, allen Kindern einen Hortplatz zuzuweisen. Zumindest all jenen, deren Eltern fristgerecht einen Antrag gestellt haben. Wie Stadtsprecherin Regina Hacker mitteilte, habe das nur gelingen können, „weil gezielte Anstrengungen gemeinsam mit dem Landkreis und der Einrichtung am Lustgarten unternommen wurden, die Kinder unterzubringen“. Der Bedarf war größer als das Angebot. So wurde durch Umstrukturierung in den Gruppen zusätzliche Kapazität geschaffen, um 264 Schulkindern von der 1. bis zur 4. Klasse die Möglichkeit einer Betreuung zu gewährleisten. Die Kindertageseinrichtung am Lustgarten betreut jetzt im Haus III insgesamt 71 Kinder und im Haus I 193 Kinder. Das sind insgesamt 22 zusätzliche Plätze.

Von Michael Prochnow