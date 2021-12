Jetzt auch im Impfzentrum Grevesmühlen: Booster schon nach drei Monaten

Grevesmühlen

Statt nach sechs gibt es ab sofort Boosterimpfungen in den Stützpunkten des Landkreises Nordwestmecklenburg bereits nach drei Monaten. Das gibt die Kreisverwaltung bekannt und reagiert damit auf die Empfehlung der ständigen Impfkommission. Demnach sollen das Online-Anmeldesystem und die Software der Impfhotline ab Mittwoch aktualisiert sein, so dass dann auch Terminanmeldungen für den Impfbetrieb an Wochentagen im Impfstützpunkt in Wismar, beziehungsweise für den Impf-Dienstag in Grevesmühlen mit dem neuen Drei-Monats-Intervall möglich sein werden.

Mit 127 erfassten Neuinfektionen beträgt die Infektionsinzidenz in Nordwestmecklenburg am Dienstag 320,9. Außerdem gibt es einen weiteren Todesfall. Die Hospitalisierungsinzidenz für den Nordwestkreis beträgt aktuell 5,1. Die Auslastung der Covid-Intensivbetten in der Region liegt weiter bei 38 Prozent. In der risikogewichteten Stufenkarte des Landes steht Nordwestmecklenburg auf Orange.

Von OZ