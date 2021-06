Wismar/Grevesmühlen

Einmal kam sogar ein Foto aus Australien, das Motiv natürlich aus Nordwestmecklenburg, aufgenommen während eines Urlaubs mit Verwandtenbesuch in der Region. Der Kreisfotowettbewerb des Landkreises Nordwestmecklenburg ist inzwischen gute Tradition und offenbar weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Hobby-Fotografen und -Fotografinnen haben ihn seit 36 Jahren auf dem Schirm. Der eine oder andere Profi auch.

Auch in Corona-Zeiten wird fleißig fotografiert und prämiert. Davon zeugen auch die Fotos der Preisträger aus dem Jahr 2020, die derzeit noch im Kreistagssaal der Malzfabrik in Grevesmühlen ausgestellt sind. Nico Rischmeyer aus Wismar hatte 2020 mit dem Bild „You are not alone“ unter anderem den Sonderpreis der Landrätin in Nordwestmecklenburg gewonnen.

Corona positiv

Dass das Virus und das, was es mit den Menschen und auch der Natur so macht, auch in diesem Jahr für den Wettbewerb eine Rolle spielt, ist wohl nicht zu umgehen. Allerdings, sagt Udo Meier, Mit-Organisator des Wettbewerbs und Vorsitzender des Fotoclubs ’82 aus Grevesmühlen, würde man sich jetzt besonders über Motive freuen, die auch das Positive dieser schrillen Ausnahme-Zeit im Blick hätten. „Deshalb heißt unsere diesjährige Sonderkategorie: Leben trotz Corona.“

Auch das Motto des Kreiswettbewerbs insgesamt: „Wo die Seele lächelt ... – typisch Mecklenburg“ scheint den Fokus eher auf das Positive zu legen, auch wenn damit nicht das Corona-Testergebnis gemeint sein dürfte.

Preise und Sonderpreise

Klaus-Jürgen Ramisch, unter anderem zuständig für Kultur beim Landkreis, erklärt noch einmal, welche Art von Bildern man grundsätzlich erwarte: „Sie müssen einen Bezug zu unserem Land haben, über die Vielfalt unseres täglichen Lebens berichten, die Schönheit unserer Heimat zeigen und sich mit dem Schutz und der Erhaltung unserer Umwelt befassen.“

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ausgezeichnet wird in den Kategorien: Menschen, Architektur oder Landschaft, Flora oder Fauna, Bestes Kreativfoto, Bestes Kinder- und Jugendfoto (bis 18 Jahre) und in der Sonderkategorie. Wobei in der Kategorie Bestes Kreativfoto auf sichtbare Bearbeitung des Motivs großen Wert gelegt wird. Sonderpreise gibt es auch in diesem Jahr wie gewohnt: die Sonderpreise des Landrates, der Stadt Grevesmühlen, der Stadt Wismar, des Heimatvereins Grevesmühlen, die Preise des Fotoclubs ’82 Grevesmühlen für die besten Kinder- und Jugendfotos.

Was darf – wie und wo – eingereicht werden?

Eingereicht werden dürfen maximal vier Fotos pro Teilnehmer oder Teilnehmerin. Format der Fotos: 30 x 40 bis 30 x 45. Eingereicht werden kann per E-Mail an fotowettbewerb@umnet.de, bei postalischer Übersendung, wenn möglich, nur einen Datenspeicher schicken.

Adresse: Udo Meier, z. H. Fotoclub ’82, Wismarsche Straße 33, 23936 Grevesmühlen, Kennwort: 36. Kreisfotowettbewerb. Unter dieser Adresse ist auch die Abgabe der Daten direkt, im Geschäft UM-Foto digital, möglich.

Den fünf Mitgliedern der Jury, die aus professionellen Fotografen, Journalisten und Verwaltungsmitarbeitern mit Bezug zu Kunst und Fotografie besteht, werden alle Fotos in anonymisierter Form vorgelegt, um keine Beeinflussung zuzulassen.

Preisverleihung Anfang Oktober

Einsendeschluss für die Fotos ist der 1. September 2021. Es gilt der Poststempel. Die Preisverleihung und Eröffnung der Ausstellung mit den Fotos der Preisträger findet am 3. Oktober 2021 um 11 Uhr im Kreistagssaal der Grevesmühlener Malzfabrik statt.

Zudem wird es eine Online-Galerie mit den Werken der Preisträger auf der Webseite des Landkreises geben.

Mehr Informationen zur gewünschten Form der Einreichung und Wettbewerbsablauf finden sich auf der Webseite.

Von Annett Meinke