Schönberg

Rostock hat die Absicht bekundet, die Segel-Wettkämpfe der Olympischen Spiele 2032 auszurichten. Dass das Olympische Feuer 1936 schon einmal auf Mecklenburger Boden brannte, ist kaum bekannt. Das Schönberger Volkskundemuseum hält die Erinnerung seit Jahren wach an dieses Ereignis. Doch nun sind neue Dokumente aufgetaucht. Ein Schmalfilm, der aus dem Nachlass eines Schönbergers stammt und dem dortigen Volkskundemuseum übergeben wurde, bietet einmalige Bilder. Der Jahrzehnte im Verborgenen schlummernde Streifen zeigt den Olympischen Staffellauf, der auch durch die

Maurine-Stadt führte.

Die Fotos zeigen Szenen aus dem Film des Schönberger Museums über den Fackellauf von 1936. Quelle: Werner Geske

Fackel von Berlin nach Kiel getragen

Für die Nazis sind die Berliner Spiele und der Staffellauf eine hochwillkommene Gelegenheit, um die internationale Öffentlichkeit über ihre wahren Ziele zu täuschen und ihr Image aufzupolieren. Dazu soll auch der Fackellauf beitragen, der Schönberg am 3. Augusttag passiert. Er ist quasi ein Ableger des ersten Olympischen Fackellaufes vom 20. Juli bis zum 1. August 1936, bei dem 3331 Läufer das Feuer aus Olympia nach Berlin brachten. Der Reichssportausschuss Segeln hatte beschlossen, während der Olympischen Segelwettbewerbe in Kiel die Flamme dort auf einer Hanse-Kogge brennen zu lassen. Deshalb wurde das Feuer am 2. und 3. August von Berlin nach Kiel getragen. Sein Weg führte unter anderem über Nauen, Wusterhausen, Parchim, Schwerin, Gadebusch, Rehna, Schönberg, Lübeck und Plön über 347 Kilometer nach Kiel. So wie beim großen Olympia-Fackellauf praktiziert, musste dabei jeder Läufer 1000 Meter absolvieren. Als Laufzeit, dabei eingeschlossen die Entzündung der Fackel, wurden vier Minuten angesetzt. Ein Begleitfahrzeug des Organisationskomitees überwachte, dass die Läufer das Zeitlimit einhielten.

In den frühen Nachmittagsstunden des 3. August 1936, ein Montag, herrscht auch in Schönberg gespannte Erwartung. Es ist ein warmer Sommertag, an dem es Sonnenstrahlen immer wieder gelingt, durch die Wolken zu brechen. Viele Leute sind auf den Beinen, um das olympische Feuer zu begrüßen. Vom Ortseingang, über den Marktplatz, den Kalten Damm bis zur Lübecker Straße bilden sie Spalier. Formationen der Hitlerjugend und des Bundes Deutscher Mädchen am Straßenrand geben der Zeremonie den gewünschten nationalsozialistischen Anstrich.

Herbert Klatt aus Schönberg übernimmt die Fackel

Zu denen, die in Schönberg am Straßenrand auf das Eintreffen des Olympischen Feuers warten, zählt auch die damals 13-jährige Liselotte Jarmer. „Wir waren angewiesen worden, an diesem Tag unsere Jungmädel-Kluft anzuziehen und uns an die Straße zu stellen“, erinnerte sich die im Jahre 2015 Verstorbene an das Ereignis. Schon gut eine Stunde bevor die Fackelläufer die Stadt erreichen, steht sie mit vielen anderen in Höhe der heutigen Grundschule „Am Kalten Damm“. Denn hier, so ist es vorgesehen, soll eine Fackelübergabe stattfinden: „Zu Hause hatten wir am 1. August die Radioübertragung von der Eröffnung der Olympischen Spiele in Berlin mit der Entzündung des Olympischen Feuers verfolgt. Und jetzt sollte es durch Schönberg getragen werden. Ich war begeistert!“ Gegen 14.10 Uhr klingt Jubel auf: „Die Flamme kommt!“. In der Marienstraße übernimmt Herbert Klatt das Feuer. Er ist leidenschaftlicher Sportler und stolz darauf, die Fackel durch seine Stadt tragen zu dürfen. Die Liebe zum Sport wird er vererben. Vierzig Jahre später gewinnt sein Sohn Werner, geboren 1948, bei den Olympischen Spielen in Montreal die Goldmedaille mit dem DDR-Ruderachter.

Die Menschen winken Klatt und 24 jungen Läufern, die ihn eskortieren, begeistert zu. Väter nehmen ihre Kinder auf die Schultern. Radfahrer versuchen mit den Läufern Schritt zu halten. Fotoapparate werden gezückt. Auch eine private Filmkamera begleitet den Tross. Sie ist von jenem Moment dabei, da der Läufer Pomplun einige Kilometer vor der Maurine-Stadt als erster der Schönberger Sportler die Fackel übernimmt. So entstehen einzigartige Aufnahmen vom Lauf der elf weißgekleideten Läufer, die Schönbergs Stadtbund gestellt hat. Herbert Klatt hat den Wechselpunkt in der Lübecker Straße erreicht. Fackel entzündet sich an Fackel. Der Läufer Perner trägt nun das Feuer eilig aus der Stadt hinaus. Kaum acht Minuten brannte es innerhalb ihrer Mauern. Bald sind Sportler und Begleitfahrzeuge den Blicken entschwunden. Der Konvoi zieht weiter nach Lübeck. Dort bereiten ihm am Nachmittag Zehntausende einen triumphalen Empfang. Die Kamera ist auch dabei Zeuge. Wer aber hat die Aufnahmen gemacht? Olaf Both, Leiter des Schönberger Volkskundemuseums, kann Auskunft geben: „Ein Team der damaligen Kreisbildstelle, zu dem etwa fünf oder sechs Leute gehörten, begleitete die Läufer vom Auto aus mit der Kamera von Rehna bis nach Lübeck.“

Sturm löscht die Olympische Flamme in Kiel

Zu erwähnen bleibt noch, dass das Feuer am Abend des 3 August am Kieler Hindenburg-Ufer eintrifft. Dort werden um 21.30 Uhr die Olympischen Segelwettbewerbe vor tausenden Zuschauern bei stürmischem und regnerischem Wetter eröffnet. Die gesamte Förde ist von Lichtern übersät. Mit Lampions geschmückte Boote liegen auf dem Wasser. Kriegsschiffe erleuchten mit Scheinwerfern die Nacht. Der letzte Staffelläufer übergibt das olympische Feuer an eine Kutterbesatzung, die es zur Olympia-Kogge bringt. In ihrem Mastkorb wird das olympische Feuer entzündet. In der Nacht lässt ein starker Sturm die Kogge kentern. Die Flamme erlischt. Am kommenden Tag wird das Schiff jedoch wieder aufgerichtet und das Feuer erneut entzündet. Die Wettbewerbe aber beginnen mit Verspätung.

Das waren die Spiele von 1936 Die Olympischen Sommerspiele 1936 (offiziell Spiele der XI. Olympiade genannt) wurden vom 1. bis 16. August 1936 in Berlin ausgetragen. Die meisten Wettkämpfe fanden auf dem Reichssportfeld statt, mit dem Olympiastadion als zentraler Arena. Mit 49 teilnehmenden Nationen und 3961 Athleten stellten die Olympischen Spiele in Berlin einen neuen Teilnehmerrekord sowie einen neuen Besucherrekord auf. Erstmals fand ein olympischer Fackellauf statt und im neuen Medium Fernsehen waren ausgewählte Wettkämpfe zu sehen. Herausragender Sportler war der US-amerikanische Leichtathlet Jesse Owens, der vier Goldmedaillen gewann. Erfolgreichster deutscher Athlet war Konrad Frey. Der Kunstturner errang drei Goldmedaillen, eine Silbermedaille und zwei Bronzemedaillen. Neben der sportlichen Bedeutung waren die beiden im Deutschen Reich stattfindenden Winter- und Sommerspiele 1936 besonders dadurch gekennzeichnet, dass sie von Hitler und der NSDAP dazu instrumentalisiert wurden, den NS-Staat im Ausland positiv darzustellen, während im Inland die NS-Propaganda vorwiegend die Leistungen der deutschen Olympiateilnehmer und -sieger hervorhob. Quelle Wikipedia

Von Werner Geske