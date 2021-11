Grevesmühlen

Nach dem Gartenjahr ist vor dem Gartenjahr: Bis zum 30. November können sich Gärtner für die Aktion „Offene Gärten in MV“ 2022 und die Sommernacht der Gärten am 13. August 2022 anmelden. Wie in diesem Jahr wird es die offenen Gärten dann wieder im Doppelpack geben: Sowohl am 11. und 12. Juni als auch am 3. und 4. September sind Aktionswochenenden geplant.

Wer Lust hat, die Gartenpforte für Besucher zu öffnen und Gäste zwischen Apfelbäumen und Gartenteich zu empfangen, findet auf der Homepage des Vereins „Offene Gärten in MV“ entsprechende Anmeldeformulare für die drei Veranstaltungen. Die Vereinsmitglieder hoffen auf große Resonanz – schließlich ist es gerade die Vielfalt der Gärten, welche die Aktion jedes Jahr zum Erfolg werden lässt.

Von OZ