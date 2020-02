Jetzt wird’s grün: Mit Ihrer Hilfe wird hier in Nordwestmecklenburg aufgeforstet

Gostorf

Viel Grund zum Lächeln hatte Peter Rabe in den vergangenen Monaten nicht. Die extreme Trockenheit der Jahre 2018 und 2019 hat den Wäldern in Nordwestmecklenburg arg zugesetzt und erhebliche Schäden angerichtet. Doch der Leiter des Forstamtes Gostorf, dessen Fläche den Nordwestkreis umfasst, ist zuversichtlich, dass die Wälder sich wieder erholen. Und zwar mit Hilfe der OZ-Leser. Denn heute beginnt die große Baumpflanzaktion zusammen mit den Forstämtern im Land. „Wir haben einen Teil der Fichtenwälder verloren, die Trockenheit hat die Bäume geschwächt. Den Rest hat der Borkenkäfer erledigt“, erklärt der Forstamtsleiter. Unter anderem mussten die Bäume auf Flächen im Questiner Wald und nahe Hamberge in der Umgebung von Grevesmühlen sowie im Moidentiner Wald südlich von Wismar gefällt werden. Doch die kahlen Flächen sollen bald der Geschichte angehören.

Forstamtsleiter Peter Rabe, Gostorf Quelle: Michael Prochnow

„Ich hoffe sehr, dass wir am 21. März mit ganz vielen Familien in den Wald gehen können und dort die Bäume pflanzen, die mit der Aktion zusammengekommen sind“, so Peter Rabe. Roteichen sollen anstatt der Fichten gepflanzt werden. „Die sind robuster und sie bringen etwas Farbe in den Wald.“ Wie viele Bäume am Ende gepflanzt werden können, lässt sich schwer abschätzen. „Aber ich hoffe, dass die Leser verstehen, wie wichtig die Aktion ist.“ Und es gehe nicht darum, dass die Forstämter Geld sparen. „Natürlich investieren wir weiterhin auch in die Aufforstung, aber diese Flächen sind zusätzliche Anpflanzungen, die nur möglich sind, wenn die OZ-Leser mitmachen.“

Ein Damhirsch steht an der B 105 in der Nähe von Gostorf. Die Tiere werfen im Februar und März ihr Geweih ab, das Winterfell ist deutlich dunkler als das Sommerfell der Tiere. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Apropos mitmachen: Die Waldschule des Forstamtes Gostorf ist seit vielen Jahren ein wichtiger Teil der pädagogischen Arbeit der Schulen und Kitas in Grevesmühlen und Umgebung. Regelmäßig kommen Schulklassen ins Forstamt, um dort von den Experten mehr über das Leben der Tiere im Wald und die Pflanzen zu erfahren. Wie nah die Waldschule bisweilen an der Natur dran ist, das wurde vor wenigen Tagen wieder deutlich, als ein Damhirsch nur wenige Meter vom Forstamt entfernt an der Straße stand. Das Tier äugte neugierig in Richtung Forstamt, ehe es wieder im Wald verschwand. Im Questiner Wald gab es früher einen Bestand von mehreren Hundert Tieren, wie Peter Rabe erläutert. „Heute sind es vielleicht noch 30 Stück.“

Förster Michael Restorff auf der Kahlfläche im Questiner Wald, hier sollen am 21. März 2000 Roteichen gepflanzt werden. Quelle: Michael Prochnow

Einer, der die Standorte der Tiere ganz genau kennt, ist Förster Michael Restorff, seit vielen Jahren verantwortlich unter anderem für den Questiner Wald. Auf dem Weg zur Fläche, die bepflanzt werden soll, hält er kurz an. Die Herde Damwild grast an einem der Wege. „Die kennen mich“, sagt der Förster und blickt zufrieden aus dem Fenster. Kurze Zeit später steht er mit seinem Hund, einem Bayerischen Schweißhund an der Kahlfläche, die mit Hilfe der OZ-Aktion bepflanzt werden soll. Drei Kiefern ragen aus der Erde. „Hier standen Fichten, die 55 Jahre alt waren. Der Borkenkäfer hat ganze Arbeit geleistet“, erklärt Michael Restorff. Die Trockenheit hat dabei geholfen. Der Dauerregen der letzten Wochen sollte dem Wald gut getan haben. „Es reicht aber nicht, der Waldboden war so ausgetrocknet, dass rund zwei Meter des Bodens knochentrocken waren. Auch wenn es inzwischen gefühlt sehr viel geregnet hat, für den Wald reicht das noch nicht.“ Dass so viele Fichtenwälder in Mecklenburg existieren, hat laut den Experten einen einfachen Grund. Das Nutzholz war in der DDR wichtig. „Und wir leben, das muss man so sagen, bis heute von den Erträgen, die damals angepflanzt wurden“, erläutert der Förster aus dem Questiner Wald.

Hier können Sie spenden für die Aktion „Mein Baum für unsere Zukunft“ Die Daten für die Spenden: Zahlungsempfänger: Landesforstanstalt MV IBAN: DE 87 1500 0000 0015 0015 30 BIC - MARKDEF1150 Verwendungszweck: MeinBaumFürUnsereZukunft Verwendungszweck zweite Zeile: Forstamt Grevesmühlen Mit Ihrer Spende willigen Sie ein, dass Ihr Vor- und Zuname, sowie Ihre Spendensumme in der OZ veröffentlicht wird. Um eine Spende bis 200,- EUR bei der Einkommenssteuererklärung geltend machen zu können, genügt es, die entsprechende Buchungsbestätigung des ausführenden Kreditinstitutes (Kontoauszug, PC-Ausdruck beim Online-Banking) beim Finanzamt vorzulegen. Bei höheren Beträgen ist unter folgender Adresse eine Spendenquittung anzufordern: Landesforst MV, Anstalt des öffentlichen Rechts, Fritz-Reuter-Platz 9, 17139 Malchin oder alternativ per Mail an zentrale@lfoa-mv.de. Der Antrag muss den vollständigen Namen und die Adresse des Spenders sowie eine Kopie der Buchungsbestätigung des ausführenden Kreditinstitutes (Kontoauszug, PC-Ausdruck beim Online-Banking) beinhalten..

Den Borkenkäfer haben Michael Restorff und seine Kollegen inzwischen im Griff. Mit Hilfe von Lockstoffen wurden die Insekten in überall im Wald aufgestellte Fallen gelockt. Nun geht es wieder ans Aufforsten – und zwar mit Hilfe der OZ-Leser!

Auf dieser Fläche inmitten des Questiner Waldes sollen am 21. März 2000 Roteichen gepflanzt werden. Quelle: Michael Prochnow

Von Michael Prochnow