Joe Green singt in KfL-Lounge in Grevesmühlen

Grevesmühlen

Humor und Gefühl sind die Begriffe, die Joe Green kurz und knapp umschreiben. Am Freitag, dem 3. Januar, ist er zum Motortalk in der KfL-Lounge im Degtower Weg in Grevesmühlen zu Gast. Mit brillantem Gesang und Gitarre gibt er Hits und Oldies zum Besten. Aus einem fast grenzenlosen Repertoire bietet er Lieder für jede Altersgruppe. Mit dabei sind Songs von den Beatles, Rolling Stones, R.E.M. oder von Cat Stevens, Eric Clapton und Elvis Presley. Einlass ist wie gewohnt um 18 Uhr.

Der Musiker aus Lübeck hat schon Kultstatus in der Stadt. Er hat bereits in der KfL-Lounge gesungen und viele Jahre das vorweihnachtliche Straßenfest in Grevesmühlen vor dem Sporthaus Zepuntke zu einem Höhepunkt gemacht. Vom Team der KfL-Lounge gibt es wieder ausreichend Getränke. Der KfL-Grill hat ebenfalls geöffnet. Passend zur Jahreszeit gibt es Glühwein.

Von Jana Franke