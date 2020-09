Oberhof

Joerg Affeldt ist gerne in Nordwestmecklenburg. „Es ist sehr schön hier“, sagt der Sachse. Dann lobt er: „Die Leute hier sind total nett.“ Als sehr hilfsbereit hat er Familie Nölck in Oberhof kennengelernt. Im selben Ort wohnt Margret Rudolph. Sie hat einen großen Anteil daran, dass Joerg Affeldt jedes Jahr nach Nordwestmecklenburg kommt. Die Oberhoferin gehört dem Verein „Rolldichfit“ an. Dessen Vorsitzender ist Joerg Affeldt. Alljährlich moderiert er auf dem Gutshof der Familie Nölck in Oberhof den Cross-Skating-Biathlon. 2012 fing Joerg Affeldt mit dem Cross-Skating an. Die Sportart ähnelt dem Skilanglauf, der für Joerg Affeldt zum Sportunterricht gehörte. Er ist in der Wintersportstadt Klingenthal zur Schule gegangen. Heute ist Joerg Affeldt 56 Jahre alt. Geld verdient er als Gebietsverkaufsleiter der Bitburger Braugruppe. Was motiviert ihn im Job? „Verkauf ist mein Leben“, antwortet Joerg Affeldt.

Von Jürgen Lenz