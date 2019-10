Boltenhagen

In der Langen Nacht der Kunst in Boltenhagen liefert der Schauspieler Johann von Bülow im Festsaal um 20.30 Uhr und um 21.30 Uhr humorvolle Geschichten. Er ist ein entfernter Verwandter von Vicco von Bülow, der als Loriot bekannt war. Kürzlich wiederentdeckte Briefe des deutschen Humoristen sind in einem Buch zusammengefasst, aus dem Johann von Bülow in zwei Etappen liest. Loriots knappe, immer pointierte Ansagen als Fernsehmoderator sind hier bereits angelegt. Ebenso die Sketche, mit denen er später ein Massenpublikum faszinierte.

Der 47-jährige Schauspieler Johann von Bülow ist unter anderem bekannt aus der TV-Serie „Die Anwälte“, „Das Adlon“ und „Die Spiegel-Affäre“. Die Lesungen aus dem Programm „ Loriot – Der ganz offene Brief“ sind Teil der Langen Nacht der Kunst. Eintrittskarten für die Veranstaltung, die um 15 Uhr beginnt gibt es für 22 Euro im Kurhaus an der Ostseeallee

Von Malte Behnk