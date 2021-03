Johannes-Passion unter Pandemiebedingungen

Ratzeburg

In Schönbergs Partnerstadt Ratzeburg haben sie eine lange Tradition: Aufführungen der Johannes- oder Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach in der Zeit vor Ostern, die auch zahlreiche Einwohner des benachbarten Nordwestmecklenburg besuchen. Das ist diesmal wegen Corona nicht möglich. Chor und Ensemble der Ratzeburger Dom-Music haben aber die Johannes-Passion für einen zweistündigen Musikfilm eingespielt.

Vorausgegangen war die wiederholte pandemiebedingte Absage eines Oratorienkonzerts durch Domkantor Christian Skobowsky. Um ein Signal an seine Zuhörergemeinde zu senden, hat er kurz entschlossen den Plan einer Aufnahme in Angriff genommen.

Hygienekonzept war nötig

In kürzester Zeit wurde ein Hygienekonzept erstellt, wurden 16 Musikerinnen und Musiker, ein Tonmeister und ein Filmemacher gesucht, es musste über die Finanzierung gesprochen werden. Das Ergebnis kann über das Internet abgerufen werden unter www.ratzeburgerdom.de und https://www.youtube.com/watch?v=QfIvRvvEKzc.

Acht freiberufliche Sänger und Instrumentalisten mit einem frischen PCR-Test im Dom standen zur Verfügung und unterzogen sich einem weiteren Schnelltest. Glücklicherweise waren alle gesund, sonst hätte das Projekt in letzter Sekunde abgebrochen werden müssen“, sagt Christian Skobowsky. Dank der Gästezimmer am Dom und der Verpflegungsmöglichkeiten im Kapitelsaal war eine echte Quarantäne möglich.

Dem Ensemble standen 48 Stunden zur Verfügung, Bachs ergreifende Musik aufzunehmen. Die Musiker mussten sie in großen Abständen zueinander stehen – keine guten Voraussetzungen für ein gemeinsames Musizieren. Das Orchester war so klein, das einzelne Musiker gleich mehrere Aufgaben zu bewältigen hatten. „Doch der Enthusiasmus und die Dankbarkeit, in diesen Zeiten ein so bedeutsames Werk wie die Johannes-Passion von Johann Sebastian Bach aufführen zu dürfen, machte alle Schwierigkeiten wett“, sagt der Kantor.

Von Jürgen Lenz