Jubel beim FC Schönberg 95: Daniel Halke kehrt zurück

Spektakulärer Wechsel beim FC Schönberg 95. Mit Daniel Halke kehrt der ehemalige Kapitän der Grün-Weißen zum Verbandsligaaufsteiger zurück. „ Schönberg ist für mich die Alternative, die am meisten Sinn macht“, sagt Halke, der seit 2014 beim Büromöbelhersteller Palmberg in Schönberg arbeitet. „Es sind nur fünf Minuten bis zum Training und ich weiß beim FC 95, was ich habe.“

Halke spielte drei Jahre für die Nordwestmecklenburger, schaffte mit dem FC den Aufstieg in die Regionalliga. Nachdem der Verein aus finanziellen Gründen den Regionalligarückzug bekannt gab, zog es ihn zum VfB Lübeck. Hier war Halke in den vergangenen beiden Jahren Kapitän. Einen neuen Vertrag beim Drittligaaufsteiger bekam der 33-Jährige nicht. Stattdessen sollte er für die U23 des VfB Lübeck auflaufen.

Für Halke keine Option. In der Oberligareserve zu spielen und „nur ab und an in der ersten Mannschaft auszuhelfen, wenn Not am Mann ist“, kam für ihn nicht infrage. „Das wäre einfach unfassbar schwierig geworden, wenn du deine alten Jungs vom Training kommen oder sie am Wochenende im großen Stadion vor 4000 Zuschauern spielen siehst und selbst vor 50 Zuschauern auf dem Kunstrasen spielen musst. Da hätte ich mir und auch den Jungs der U23 keinen Gefallen getan“, erklärt Halke.

Angebote abgelehnt

Der 33-Jährige hätte auch weiterhin in der Regionalliga spielen können, sagt er. „Drei, vier Angebote hat es gegeben. Auch keine schlechten.“ Doch dafür hätte Halke umziehen müssen. Das wollte er nicht. „Ich fühle mich in Lübeck zu Hause und bin auch mit meinem Job in Schönberg sehr zufrieden.“ Außerdem wolle er damit seinem Arbeitgeber Palmberg auch ein bisschen Dankbarkeit für die vergangenen Jahre zeigen und nicht beim nächstbesten Angebot gehen.

Eigentlich war die Planung für die neue Saison beim FC Schönberg 95 schon vor Wochen abgeschlossen. „Nachdem aber klar war, dass es für Daniel beim VfB nicht weitergeht, haben wir uns in einem lockeren Gespräch über die Möglichkeiten einer Rückkehr zum FC 95 ausgetauscht“, berichtet Sven Wittfot. Und da Halke den Verein und Schönbergs Sportchef seit Jahren kennt, „war für ihn schnell klar, dass eine Rückkehr zum FC 95 eine sehr gute Option ist.“

Der Kader steht

Halke ist nach Dennis Wehrendt und Andy Gomig (beide vom FC Dornbreite Lübeck), Fukan Kalfa, Nils Kjaer und Christian Spolert (alle drei vom VfB Lübeck II) sowie Tim Brunner (vom Sereetzer SV) der siebte Neuzugang. Weitere Verstärkungen soll es nicht geben. „Der Kader steht soweit“, sagt Wittfot, für den die Verpflichtung von Halke nicht nur aus sportlicher Sicht eine Bereicherung ist. „Auch menschlich werden wir einen guten Typen dazubekommen.“

Der gebürtige Cottbusser hat mit 85 Regionalligaspielen für den VfB Lübeck die meiste Erfahrung in Schönbergs neuem Kader. Ob er auch neuer Spielführer wird, bleibt abzuwarten. Bislang wurde der Kapitän beim FC 95 immer vom Team gewählt. „Und Erik Schameitke hat das in der vergangenen Saison gut gemacht“, betont Wittfot. Daniel Halke selbst gibt sich zurückhaltend: „Nur weil ich beim VfB Lübeck zwei Jahre Kapitän war, heißt das nicht, dass ich auch hier Kapitän werden muss. Verantwortung kann man auch so übernehmen.“

Auf seine neuen Teamkollegen trifft prominentester Schönbergs Neuzugang erstmals am 13. Juli. Dann ist Trainingsauftakt für die neue Verbandsligasaison. „Ich freue mich sehr darauf, endlich wieder halbwegs normales Training mit Zweikämpfen zu absolvieren“, sagt Halke. Aufgrund der Coronakrise war das in den vergangenen Monaten beim VfB Lübeck nicht möglich.

