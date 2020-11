Grevesmühlen

Bei dem Fototermin hatte Karl richtig viel Spaß. Der Auftrag: Bei drei die Arme in die Luft strecken und ganz laut „Jaaaaa“ rufen, damit die Freude über 10 000 Euro im Bild festgehalten werden kann. Denn die großartige Summe gab es für die Evangelische Integrative Kindertagesstätte „Am Tannenberg“ in Grevesmühlen, in der der Vierjährige betreut wird. Christopher Kagelmacher vom Fahrzeug- und Maschinenbaukonzern MAN Truck&Bus SE hatte der Einrichtung einen Scheck übergeben.

Immer wieder reckte Karl – in seinem Rollstuhl sitzend – seine kleinen Ärmchen in die Luft und lachte laut. Das kann er auch, denn mit dem Geld soll ein neuer Bewegungsraum in der Einrichtung geschaffen werden, den auch er als Rollstuhlfahrer uneingeschränkt nutzen kann.

In dem neuen Raum soll Karl zum Beispiel die Rutsche alleine hochrobben und dann wieder runterrutschen können. Das ist jetzt nicht möglich – er ist auf Hilfe angewiesen, um die Geräte nutzen zu können. Und: „Der jetzige Raum ist schon in die Jahre gekommen“, erklärte Kita-Leiterin Kathy Wienecke. „Mit dem Geld können wir neue Sportgeräte kaufen, die die Motorik fördern. Das kommt besonders den Kindern mit körperlichen Beeinträchtigungen zugute.“

In der integrativen Kita erleben und erlernen Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen einen vorurteilsfreien Umgang untereinander. Sie wachsen gemeinsam auf und gehen ohne Berührungsängste miteinander um. „Das war auch ein Grund, warum wir die Kita unterstützen wollten. Das Konzept, mit dem niemand zum Außenseiter gemacht wird, hat uns überzeugt“, begründete Christopher Kagelmacher, der in Elmenhorst im Klützer Winkel wohnt.

Die Spende verdankt die Kindertagesstätte dem Rest-Cent-Konto des Fahrzeug- und Maschinenkonzerns: Beim Gehalt verzichten die Mitarbeiter bundesweit auf die Cent-Beträge hinter dem Komma, die dann direkt auf das Rest-Cent-Konto übergehen. Mit den Erlösen werden soziale Projekte, Einrichtungen und vieles mehr unterstützt. „Solch eine große Summe ist nicht selbstverständlich“, freute sich Kirsten Balzer, Geschäftsführerin der Diakonie im nördlichen Mecklenburg als Träger der Kita in Grevesmühlen.

Von Jana Franke