Jubiläum auf dem Palmberg in Schönberg: 100 Jahre Möbelproduktion

Schönberg

Für die Möbelproduktion auf dem Palmberg in Schönberg ist 2022 ein Jubiläumsjahr. Im Jahr 1922 ließ Hans Bockwoldt auf dem Gelände am damaligen Stadtrand eine kleine Fabrik bauen. Der Lübecker beschäftigte 25 Mitarbeiter.

Zwei Jahre nach dem Produktionsbeginn meldete er Konkurs an. Das Schöffengericht in Schönberg verurteilte Bockwoldt wegen Betrugs in drei Fällen in Tateinheit mit versuchtem Betrug und Verleumdung zu zehn Monaten Gefängnis.

Ein Möbelhändler, der bei Bockwoldt Kunde war, übernahm 1924 den Betrieb. Er stellte die Produktion von einfachen Kiefernmöbeln auf furnierte Möbel um. Ab 1930 produzierten die Mitarbeiter vor allem Wohnzimmer-Einrichtungen. Das Werk beschäftigte 45 Mitarbeiter. Im Jahr 1939 stellte der Betriebsinhaber, ein Mitglied der NSDAP, erneut die Produktion um. Nun fertigten Arbeiter und Kriegsgefangene Munitionskisten.

Der VEB Möbelfabrik Schönberg gründete sich 1952

Ab 1945 ließen die sowjetischen Besatzer einfache Doppelstockbetten, Hocker und Kleiderschränke herstellen. Ein Großteil ging an die Rote Armee, die sich für längere Zeit im Osten Deutschlands einrichtete. Der VEB Möbelfabrik Schönberg gründete sich 1952. Dieser produzierte Schlafzimmermöbel für die Sowjetunion, wurde in den 70er Jahren zunächst dem Möbelkombinat Nord angegliedert und gehörte schließlich zum VEB Möbelwerke Schwerin. In Schönberg arbeiteten 230 Frauen und Männer. Der Schönberger Diplom-Ingenieur Uwe Blaumann wurde technischer Betriebsleiter. Nach der Wende übernahm er die Werksleitung.

Der Betrieb wurde 1990 aus dem VEB Möbelwerke Schwerin herausgelöst und Uwe Blaumann zum Geschäftsführer ernannt – 1991 stellte das Unternehmen, das nach Verhandlungen mit der Treuhand privatisiert wurde, die Produktion auf Büroeinrichtungen um. In den nächsten Jahren wurde modernisiert, vergrößert und das Arbeiten flexibler gestaltet.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Unternehmen „Palmberg Büroeinrichtungen und Service“ entwickelte sich zu einem der größten Arbeitgeber in Mecklenburg. Es sponsert Sport und Kultur.

Die Tradition der Möbelherstellung in Schönberg reicht noch weiter zurück als 100 Jahre. Im Jahr 1713 erhielt der Ort das Privileg, das Möbeltischlerhandwerk auszuüben.

Von Jürgen Lenz