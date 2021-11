Klütz

Die Corona-Zwangspause für den Rassegeflügelzuchtverein Klützer Winkel ist endlich vorbei. Er kann zur 56. Geflügelausstellung in der Schlossstadt einladen. Am 6. und 7. November zeigen rund 50 Züchter aus ganz Norddeutschland über 500 Tiere verschiedenster Rassen. Zu sehen sind Puten, Gänse, Enten, Hühner, Zwerghühner und Tauben. Sie können nicht nur betrachtet, sondern auch gekauft werden. Angeschlossen ist eine Sonderschau der Sussexhühner.

Schauplatz der Jubiläumsschau zum 60-jährigen Bestehen des Vereins ist das Gelände des Landwirtschaftsbetriebes Klütz, Lübecker Straße 20. Geöffnet ist die Ausstellung am Sonnabend, den 6. November, von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag, den 7. November, von 9 bis 15 Uhr. Der Verein kündigt an: „Die Veranstaltung wird nach 2G-Regeln durchgeführt.“ Das bedeutet: In die Räume darf nur, wenn geimpft oder genesen ist. Von dieser Regel ausgenommen sind Kinder, Jugendliche und Menschen, die sich nachweislich nicht impfen lassen können.

Vor Ausstellungsbeginn bewerten Preisrichter alle Tiere. Den besten Vögeln wird das „Klützer Band“ verliehen. Ein Höhepunkt für die Besucher wird ein künstlich angelegter Teich sein, auf dem sich Enten- und Gänsearten aus verschiedenen Regionen der Erde tummeln. Zu sehen sind exotische und farbenprächtige Tiere wie zum Beispiel Hühnergänse aus Australien und Hawaiigänse.

Vereinsmitglieder bieten Kaffee, Kuchen und einen Imbiss an. In einer Tombola sind rund 300 Preise zu gewinnen, darunter ein Handy-Beamer, ein Flachbildfernseher, Elektrowerkzeuge und Präsentkörbe. Die Mitglieder des Rassegeflügelzuchtvereins „Klützer Winkel“ stehen jedem Besucher gern mit fachlicher Beratung zur Seite.

Von Jürgen Lenz