Klütz

Eine Gruppe Jugendlicher sorgt seit Monaten in Klütz für Unruhe und beschäftigt bereits die Stadtvertretung. Anfangs fielen die Mädchen und Jungen im Alter zwischen 13 und 18 Jahren hauptsächlich dadurch auf, dass sie die Bushaltestelle an der Wismarschen Straßen zu ihrem Treffpunkt erklärten und sich dort regelmäßig aufhielten, um Alkohol zu trinken.

An der Bushaltestelle an der Wismarschen Straße treffen sich die Jugendlichen. Quelle: Malte Behnk

Bedrohungen und Körperverletzung

Etwa seit Oktober kommt es aber immer öfter zu Bedrohungen und auch zu Handgreiflichkeiten gegen andere Jugendliche. Die Polizei hat schon die Personalien kontrolliert, als es den Verdacht gab, es würden Drogen konsumiert. Inzwischen wurde auch eine Anzeige wegen Körperverletzung gestellt, Anzeigen wegen Hausfriedensbruch in der Klützer Schule gibt es ebenfalls. Dort hatten sich Jugendliche aus der Gruppe, die offenbar von zwei Grevesmühlenern angeführt wird, nach Schulschluss aufgehalten und auch Reinigungskräfte bedroht.

Der Markt im Stadtzentrum von Klütz. Quelle: Malte Behnk

Politiker suchen Lösung

Gemeinsam wollen politische Vertreter der Stadt, die Leitung der regionalen Schule und deren Schulsozialarbeiter jetzt das Problem angehen, da auch Anwohner der Wismarschen Straße, die sich von Lärm der Jugendlichen gestört fühlen, Angst haben, sich zu beschweren. Alle Beteiligten sind sich einig: Sie wollen, dass sich jeder in Klütz sicher fühlen kann.

Opfer wurde durch Stadt gejagt

Das ist vor allem für einen Jugendlichen, der eine weiterführende Schule außerhalb der Schlossstadt besucht, momentan nicht möglich. Auf ihn hat es die Gruppe, die von zwei älteren Auswärtigen angeführt werden soll, offenbar besonders abgesehen. Schon häufiger habe ihn die Bande abgepasst, wenn er nach dem Unterricht mit dem Bus in Klütz ankommt und auf seinen Anschlussbus warten muss.

Polizei nahm Anzeige auf

Der jüngste Vorfall hatte sich in der zweiten Januarwoche ereignet. Die Jugendbande, zu der auch Mädchen aus der Regionalen Schule Klütz zählen sollen, hatte den Schüler an der Bushaltestelle abgepasst und ihn durch die Stadt gejagt. Schließlich rettete er sich in den Kaufmannsladen am Markt, wo Mitarbeiter die Polizei alarmierten. „Die Kollegen haben den Vorfall aufgenommen und in dem Zusammenhang wurde eine Anzeige wegen Körperverletzung erstattet, die sich aber auf eine Tat im Dezember bezieht“, bestätigt Polizeisprecherin Jessika Lerke.

Platzverweise bringen nicht viel

Im Dezember war dem Schüler bei einer Rangelei mit der Bande der Zugang seiner Insulinpumpe herausgerissen worden. Das war der Polizei aber bis zum erneuten Vorfall nicht gemeldet worden. Die konnte bisher nicht viel machen. Wenn sie einen Platzverweis an der Bushaltestelle ausgesprochen hätte, würde die Gruppe sich woanders treffen.

Gefährderansprache durch Polizei

Mit der jetzt erstatteten Anzeige hat die Polizei erstmals eine direkte Handhabe gegen die Bande. „Wird die Körperverletzung einer Person zugeordnet, kann der Kontaktbeamte der Polizei eine Gefährderansprache machen“, sagt Jens Strohschein vom Weißen Ring, der Opfer von Straftaten unterstützt. „Dem Täter wird dann von Amts wegen verboten, sich dem Opfer zu nähern“, erklärt Strohschein. Kommt es dann doch wieder zu Angriffen, müsste schon die Annäherung polizeilich verfolgt werden.

Mittags mit Bierkiste unterwegs

Doch offenbar hat die Gruppe wenig Respekt vor Erwachsenen oder anderen Autoritäten. „Die laufen um 13 Uhr mit einer Kiste Bier durch die Stadt und sind sich ihrer Sache total sicher“, sagt Schulsozialarbeiter Daniel Soth-Worofka, dessen Befugnisse an der Grenze des Schulgeländes enden. Er plant einen Elternabend, bei dem das Gewaltproblem thematisiert werden soll. Auf diesem Weg sollen sowohl Familien von Opfern, als auch von Tätern erreicht werden. Auch im World-Café der Schule soll das Problem angesprochen werden.

App mit Notruf- und Video-Funktion

Jens Strohschein weist auf ein wirksames Handyprogramm hin. Mit der No-Stalk-App, herausgegeben vom Weißen Ring, lässt sich nicht nur schnell Hilfe holen. „Die App bietet im Ernstfall die Möglichkeit, dass mit einem Druck die 110 gewählt wird, dass ein Alarmton angeht und dass Videoaufnahmen gestartet werden“, sagt Strohschein. Die Aufnahmen werden nicht im Gerät, sondern direkt beim Weißen Ring gespeichert. „Damit macht es für einen Angreifer keinen Sinn, das Handy zu stehlen“, sagt Jens Strohschein, der hinzufügt, dass Videoaufnahmen aus der App auch vor Gericht als Beweis verwertbar sind.

Weißer Ring hilft Opfern

„Diese App ist nicht nur in Stalkingfällen sinnvoll, auch Mobbingopfer oder auch ältere Menschen können sie nutzen, um schnell und einfach Hilfe zu rufen“, sagt Strohschein, der die App demnächst auch an der Klützer Schule vorstellen will. Zudem steht der Weiße Ring in Nordwestmecklenburg auch Opfern von Straftaten oder Bedrohungen als Berater zur Verfügung. „Wir haben viele Kontakte und Erfahrungen und können gemeinsam Wege aus der Situation heraus suchen“, sagt Jens Strohschein.

Lesen Sie auch:

Von Malte Behnk