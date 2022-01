Jugendkollektiv ruft zur Demo für klimagerechtes Lüdersdorf auf

Herrnburg

In der Gemeinde Lüdersdorf gibt es eine Gruppe Jugendlicher, die sich für Politik und Umweltschutz interessieren. Sie haben sich zum „Jugendkollektiv Lüdersdorf“ zusammengeschlossen, mit dem sie sich auch in die Kommunalpolitik ihrer Gemeinde einmischen wollen. Sie fordern mehr Mitbestimmung, Transparenz und Klimagerechtigkeit.

Demo durch Wohngebiete

Am Sonntag, 30. Januar, veranstaltet das „Jugendkollektiv Lüdersdorf“ um 12 Uhr eine Demonstration unter dem Titel „Für ein klimagerechtes Lüdersdorf“. Die Demo soll an der Grundschule Herrnburg beginnen und über den Gärtnereiweg ins Wohngebiet am Staunsfeld führen. Dort erhoffen sich die Demo-Organisatoren, dass viele Einwohner den Protest wahrnehmen. Unterwegs ist auch eine Zwischenkundgebung geplant.

Demoablauf am Sonntag Start ist um 12 Uhr im Gärtnereiweg bei der Herrnburger Grundschule. Die Route ist: Gärtnereiweg, Hauptstraße, am Bahnhof, Bahnhofsstraße, Englisch Bahn, Dünenweg, Am Wald, Englisch Bahn, Peermoor, Unteres Staunsfeld, Staunsfeld, Heideweg, Krüzkamp, Hauptstraße, Gärtnereiweg

Protest mit Abstand und Masken

Im Aufruf zur Demo legt das „Jugendkollektiv Lüdersdorf“ Wert darauf, dass mit Maske und Abstand demonstriert wird. Ein Teil der Schülerinnen und Schüler hatte bereits im Mai 2021 bei einer Sitzung der Gemeindevertreter der Gemeinde Lüdersdorf vor dem Sitzungsraum in der Schule in Wahrsow demonstriert. In einer Mahnwache hatten sie kritisiert, dass die Gemeinde weitere Baugebiete plant. Vor allem ein Gewerbegebiet, das am Rand des Ortsteils Wahrsow entstehen soll, weckte den Protest, bei dem die Jugendlichen auch schon mehr Mitbestimmung in der Gemeinde eingefordert hatten.

Zur ersten Mahnwache kam die Polizei

Die Polizei war schließlich zu der Mahnwache gekommen, die coronakonform mit Masken und viel Abstand zwischen den Teilnehmern stattgefunden hatte. Lüdersdorfs Bürgermeister Erhard Huzel (CDU) hatte im Anschluss an die Aktion erklärt, er wolle den Kontakt zu den Initiatoren suchen. Nach Aussage des „Jugendkollektivs Lüdersdorf“ hat es dieses Gespräch bisher aber nicht gegeben.

Außerparlamentarische Opposition der Jugend

„Wir, Jugendliche aus der Gemeinde Lüdersdorf, haben das Jugendkollektiv Lüdersdorf in Reaktion auf den geplanten Landschaftsplan der Gemeindevertretung gegründet“, informieren sie über ihre Gruppe. „Wir wollen damit eine junge, außerparlamentarische Opposition zu dieser Politik bilden.“ Die Ziele der Jugendlichen in der Gemeinde Lüdersdorf sind vielfältig. Sie setzen sich gegen jegliche Art von Diskriminierung und für die Gleichberechtigung aller Menschen ein. „Wir möchten eine antirassistische, antikapitalistische, antihomo- und transphobe, antifaschistische, feministische, klimagerechte Perspektive in Lüdersdorf und Umgebung aufbauen.“

Perspektivenwechsel in der Politik

Die Jugendlichen sprechen von „Hinterzimmerpolitik“ über die sie auch mit der Demo am Sonntag informieren wollen. Sie wünschen sich einen Perspektivenwechsel in der Politik der Gemeinde Lüdersdorf. „Hauptsächlich richten wir uns an die Jugend in unserer Gemeinde“, sagen die Mitglieder des Jugendkollektivs. „Wir sind diejenigen, die unter dieser naturzerstörerischen Politik am stärksten leiden werden.“

Von Malte Behnk