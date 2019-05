Schönberg

Im nostalgischen Backhaus des Schulzenhofes in Schönberg übernahm kürzlich die Jugend das Zepter und tauschte digitale Technik für einige Stunden gegen traditionelles Bäckereihandwerk: Bei herrlichem Sonnenschein wurden Zutaten gemixt, Teige gerührt und geknetet. Acht Jugendliche krempelten also kräftig die Ärmel hoch und buken unter Leitung der der Mobilen Jugendarbeit, der Stadtjugendpflege Schönberg und der Schulsozialarbeit einen Kuchen nach dem anderen: Saftiger Käsekuchen, schokostarke Brownies und traditioneller Butterkuchen wanderten unter anderem in den 300 Grad heißen Holzkohleofen.

Generationen verbinden Generationen: Darum ging es bei dem Projekt, denn die hoch motivierten Jugendlichen schufen die Leckereien nicht etwa für sich selber, sondern für den eigens angesetzten Seniorennachmittag in der Palmberghalle. Dort servierten die Mädchen und Jungen im Alter von 13 bis 17 Jahren ihre Kuchen voller Stolz. Das traf genau den Geschmack der Senioren: Bei Kaffee und Kuchen kamen Jung und Alt in gemütlicher und entspannter Atmosphäre miteinander ins Gespräch. Und genau das war auch das Ziel des von der Mobilen Jugendarbeit des Internationalen Bundes initiierten Aktion. „Wir möchten Vorurteile zwischen den Generationen ab- und positive Verbindungen aufbauen“, sagt Laura Baier, die weitere Veranstaltungen dieser Art ankündigt: „Wir planen noch vier solcher Backnachmittage." Beim nächsten Mal am Donnerstag, den 20. Juni, soll ein Vortrag zum Thema „Enkeltrick“ die Angebote erweitern. Dankbar sind die Organisatoren allen Unterstützern.

Jürgen Lenz