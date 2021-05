Wahrsow

Jugendliche aus der Gemeinde Lüdersdorf, die sich für die Kommunalpolitik interessieren und dagegen sind, dass zu viele weitere Flächen im Gemeindegebiet bebaut werden, haben an der Schule in Wahrsow eine Mahnwache abgehalten. Dort tagte der Hauptausschuss, der einen Beschluss zum Landschaftsplan der Gemeinde fasste.

Polizei kontrollierte Personalien

Die kleine Demonstration der etwa 20 Schüler rief dann, kurz nachdem die Sitzung begonnen hatte, eine Streife der Polizei auf den Plan. Die Beamten kontrollierten aber lediglich die Personalien und stellten fest, dass die Mahnwache bei keinem Ordnungsamt angemeldet war.

Zuvor hatten sich die Schüler am Eingang der Schule, in der die Sitzung stattfand, postiert und Schilder hochgehalten. „CDU bebaut das Feld, ihnen geht es nur ums Geld“, „Kein Industriegebiet nach Wahrsow“ oder „Landschaftsplan ist kein Zubetonierplan“ stand darauf.

Kitas und Schulen sind voll

„Die CDU und der Bürgermeister möchten gerne mehr Wohngebiete und ein 83 Hektar großes Gewerbe- und Industriegebiet bei Wahrsow bauen“, nannte Beeke Ötting (16) aus Lüdersdorf einen ihrer Kritikpunkte. Sie hatte mit Freunden die Mahnwache organisiert.

„Wir sind dagegen, weil die Gemeinde für noch mehr Bebauung gar nicht ausgelegt ist“, ergänzte Oskar Spatzek (16) aus Herrnburg. „Die Kitas und die Schulen sind jetzt schon gut gefüllt. An der Grundschule ist der Hort jetzt schon in Containern“, schilderte Beeke Ötting. „Wir merken das auch am Gymnasium in Schönberg. Das ist auch überfüllt.“

Jugendliche wollen sich beteiligen

Zudem glauben die Jugendlichen, dass die Arbeit der Gemeinde am Landschaftsplan viel öffentlicher sein sollte. Deswegen haben sie auch die Mahnwache an diesem Abend als Aktion gewählt. „Wir möchten, dass auch diejenigen rechtzeitig informiert werden, dass zum Beispiel in Wahrsow ein Gewerbegebiet entstehen soll, die sich sonst nicht so für die Kommunalpolitik interessieren und sich regelmäßig informieren“, nennt Emil Trein (17) aus Lüdersdorf einen weiteren Grund, warum sie sich engagieren.

Beiräte haben Mitspracherecht

„Wir möchten uns auch gerne in die Kommunalpolitik einbringen“, sagt Beeke Ötting. Da sie keine gewählten Gemeindevertreter sind, haben die Jugendlichen da die gleichen Möglichkeiten, wie alle anderen Einwohner. Mehr Beteiligung könnten sie allerdings in einem Kinder- und Jugendbeirat haben, den es in Städten wie in Greifswald, aber auch in Dorf Mecklenburg oder Warin gibt. Sie haben Rederecht in Ausschüssen und anderen Gremien und können sich aktiv einbringen.

„Lediglich Anwendung des Versammlungsrechts“

Aufmerksamkeit haben die Jugendlichen mit ihrer Mahnwache zumindest von den Beteiligten und Gästen der Sitzung bekommen. Erhard Huzel (CDU), Bürgermeister der Gemeinde Lüdersdorf, war zunächst kommentarlos an den Schülern mit ihren Schildern vorbeigegangen und äußerte sich auch im Sitzungsverlauf so gut wie gar nicht.

Auf die Frage einer Einwohnerin, ob es notwendig sei, dass die Polizei geholt wurde, „um junge Leute zu kriminalisieren, die sich für Kommunalpolitik interessieren“, entgegnete er, dass keine Anmeldung beim Ordnungsamt vorliege. „Es geht hier lediglich um die Anwendung des Versammlungsrechts“, so Huzel.

Bürgermeister will Gespräch suchen

Erst zum Ende der Sitzung, als es vom vorgesehenen Tagesordnungspunkt angebracht war, kam der Bürgermeister noch einmal auf die Mahnwache zu sprechen. „Ich werde ausdrücklich das Gespräch mit den Initiatoren der Mahnwache suchen“, sagte er. Viele der Forderungen auf den Schildern, wie „Biotope schützen“ seien selbstverständlich.

Passus zum Klimaschutz gestrichen

Dennoch dürften die Jugendlichen mit den getroffenen Beschlüssen nicht zufrieden sein. So wurde festgelegt, dass die Überarbeitung des Landschaftsplans fortgesetzt wird. Auf Antrag von Gemeindevertreter Bernhard Strutz (BFL) wurde zudem ein Satz aus dem Beschluss gestrichen, was für einen Aufschrei sorgte.

„Im Landschaftsplan sind als besonderer Schwerpunkt Aussagen zu einer Klimaanpassungsstrategie in Text und Karte darzulegen“, fällt weg. Mitglieder der Wählergemeinschaft „Die Initiative“, die sich für Ökologie einsetzen, waren entsetzt über den Entschluss.

Von Malte Behnk