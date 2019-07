Grevesmühlen

Ein 16-jähriger Fahrradfahrer ist am Donnerstag in Grevesmühlen angefahren und dabei verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, erstattete die Mutter des Opfers kurz vor Mitternacht eine Anzeige beim Polizeirevier Grevesmühlen wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Pkw nimmt Vorfahrt

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ihr Sohn gegen 21.15 Uhr zusammen mit einem zweiten Jugendlichen den Radweg der B 105 in Richtung Ortsmitte. Als die zwei Radler den Grünen Weg auf Höhe der Ampel überqueren wollten, nahm ihnen ein dunkler Pkw die Vorfahrt. Der 16-Jährige stürzte infolgedessen, verletzte sich schwer und wurde später in ein Krankenhaus eingeliefert. Der dunkle Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den 16-Jährigen zu kümmern.

Weiterer Autofahrer verweigert Hilfe

Im Anschluss sprachen die zwei Radler einen weiteren Autofahrer an und baten um Hilfe. Der Mann lehnte dies ab und fuhr weiter. Der Unbekannte muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen unterlassener Hilfeleistung rechnen.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der 03881/7200 zu melden.

OZ