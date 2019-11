Angefressene Kunden, entnervte Mitarbeiter – am Montag hat der Dieselpreis an der Nordoel-Tankstelle in Grevesmühlen für reichlich Ärger gesorgt. Ausgepreist war der Treibstoff mit 1,17 Euro, gekostet hat er am Ende 1,24 Euro. Ursache dafür sind ein technisches Problem und die Witterung.