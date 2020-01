Klütz

Ist der Weihnachtsbaum schon abgeschmückt? Die Jugendfeuerwehr der Stadt Klütz möchte eine alte Tradition wiederbeleben. Sie sammeln mit ihrem Jugendwart Robert Jonas am 11. Januar die ausrangierten Weihnachtsbäume ein, die dann gemeinschaftlich in einem großen Feuer verbrannt werden sollen.

Sammlung ab 12 Uhr

„Wir sammeln am 11. Januar ab 12 Uhr die Bäume ein, die abgeschmückt an den Straßenrand gestellt wurden“, kündigt Robert Jonas an. Damit ist der Feuerwehrnachwuchs einen Tag nach der Müllabfuhr unterwegs. Wer seinen Baum also gerne für das Tannenbaumverbrennen stiften möchte, sollte einen Tag länger warten, ihn rauszustellen.

Mädchen und Jungen bilden Gruppen

Bei der Sammlung wollen die 23 Mädchen und Jungen Bäume in Klütz und allen Ortsteilen einsammeln. „Wir werden zwei oder drei Gruppen bilden, damit wir alles abdecken können“, kündigt der Jugendwart an.

Tannenbaumfeuer am 18. Januar

Verbrannt werden die Bäume dann am 18. Januar. Um 16 Uhr soll das Feuer auf dem großen Sandparkplatz an der Schloßstraße entzündet werden. „Auch da wird die Jugendfeuerwehr wieder aktiv sein. Sie helfen beim Verkauf von Wurst, Pommes und Zuckerwatte“, sagt Robert Jonas. So können sich auch andere Kinder ein Bild von Aktivitäten der Jugendfeuerwehr machen, die auf der Suche nach weiteren Mitgliedern ist. mab

Von Malte Behnk