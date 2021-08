In Grevesmühlen fanden am Sonnabend die Jugendweihe-Feiern für die Neuntklässler der Regionalen Schulen Klütz und Grevesmühlen sowie der Gymnasiasten und der Förderschüler statt. Doch nicht alle Schüler konnten wie geplant an der Feierstunde teilnehmen, die aus dem Juni nachgeholt wurde.