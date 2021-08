Jugendweihen in Schönberg - Jugendweihe in Schönberg: So bewegend war die Feierstunde am Sonnabend

Am Sonnabend fanden in der Schönberger Palmberghalle die Jugendweihefeiern für das ortsansässige Gymnasium und der Förderschule sowie mehrerer Regionalschulen statt. „Endlich werden wir in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen“, freuten sich die Jugendlichen, die ihre schönsten Outfits angezogen haben. So lieg die Feierstunde – mit Bildergalerie.