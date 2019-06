Grevesmühlen

Der Jugendtreff im Bürgerbahnhof in Grevesmühlen ist ab sofort wieder geöffnet. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die Einrichtung war seit März geschlossen, da kein Personal mehr vorhanden war. Die beiden Mitarbeiterinnen, die seit Ende vergangenen Jahres das Jugendzentrum betreuten, hatten gekündigt. Betreiber des Jugendzentrums ist Diakoniewerk im nördlichen Mecklenburg, das erst im September 2018 die Einrichtung übernommen und sich bei der Ausschreibung gegen den DRK-Kreisverband durchgesetzt hatte. Neuer Betreuer für die Jugendlichen in Grevesmühlen ist Daniel Tilse, der in dieser Woche seine Arbeit aufgenommen hat.

31-Jähriger hat bereits Erfahrung in der Jugendarbeit

Der 31-Jährige ist staatlich anerkannter Erzieher und lebt in Schönberg. Zuletzt war er in der Kindertagesbetreuung tätig. „Ich habe aber auch schon in einem Lübecker Jugendtreff gearbeitet und weiß, was auf mich zukommt“, sagt er. Für ihn geht es nun so schnell wie möglich darum, die Strukturen des BürgerBahnhofs, die Umgebung kennenzulernen und die Angebote zu konkretisieren. „Unser Jugendtreff ist in jedem Fall wieder montags bis freitags geöffnet. Besucher und Interessierte sind herzlich willkommen“, so Tilse. Die Türen des Treffs sind ab Mittag geöffnet, montags, dienstags und mittwochs bis 19 Uhr, donnerstags und freitags bis 17 Uhr. Das Diakoniewerk sucht dennoch

Kirsten Balzer, Geschäftsführerin des Diakoniewerks im nördlichen Mecklenburg. Quelle: Diakoniewerk im nördlichen Mecklenburg

weiter nach Personal für den Jugendtreff. „Wir möchten so schnell wie möglich natürlich auch die zweite Stelle mit einer sozialpädagogischen Fachkraft besetzen“, sagt Kirsten Balzer, Geschäftsführerin des Diakoniewerks. Doch das ist zurzeit schwierig. „Wir bleiben trotzdem optimistisch.“

Diakonie setzte sich bei Ausschreibung gegen DRK durch

Nachdem die Stadt Grevesmühlen sich entschieden hatte, die Trägerschaft des Jugendzentrums, das bereits mehrfach innerhalb der Stadt umgezogen war seit der Wende, in private Hände abzugeben, hatten sich das DRK und die Diakonie darum beworben. Obwohl der Kreisverbandes des DRK bereits Jugendzentren betreibt, entsprechendes Personal vorhielt und im Bürgerbahnhof bereits Zweigstellen unterhält, hatten sich die Stadtvertreter für die Diakonie entschieden. Der Start im September vergangenen Jahres verlief durchaus vielversprechend. Doch die beiden Betreuerinnen warfen nach wenigen Monaten das Handtuch, Ersatz war nicht zu bekommen. Die Schließung folgte.

Offene Jugendarbeit im Stadtgebiet ist gefragt

Dabei ist die Betreuung der Jugendlichen im Bürgerbahnhof nur ein Teil der Aufgabe, denn vor allem die offene Jugendarbeit außerhalb des Gebäudes ist es, worauf Stadtvertreter und Stadtverwaltung Wert legen. Die Bürgerwiese gehört ebenso dazu wie die Skaterbahn. Wie wichtig der Kontakt zu den Jugendlichen ist, und welche Folgen eine fehlende Jugendarbeit haben kann, das zeigt der Vorfall von vor wenigen Wochen an der Skaterbahn am Ploggensee. Dort hatten Schüler Ende April an einem Mittwochnachmittag Alkohol konsumiert, am Ende musste eine 14-Jährige mit erheblichen Ausfallerscheinungen mit dem Rettungswagen in die Notaufnahme des Wismarer Klinikums gebracht werden.

Vom Jugendklub zum Bürgerbahnhof Zehn Jahre vor der Wende wurde in der Wismarschen Straße Ecke Grüner Weg der Jugendklub eingerichtet, die Baracke an der Kreuzung war Treffpunkt, Disko, Anlaufstelle über viele Jahre.1980 war der damalige Jugendklub gebaut worden. Begonnen hatte die Geschichte des Klubs allerdings schon zehn Jahre zuvor - in einer Baracke am Bahnhof, die vor Jahrzehnten bereits abgerissen wurde. Obdachlosen lebt. Nach der Wende hatte der Trägerverein Jugendzentrum die Leitung des Hauses übernommen. 2003 meldete der Verein schließlich Insolvenz an. Das Jugendzentrum zog 2003 um in den ehemaligen Hort der Fritz-Reuter-Schule an der Bürgerwiese. Mit der Eröffnung des Bürgerbahnhofs vor zwei Jahren Jahr zog auch das Jugendzentrum dorthin um.

Michael Prochnow