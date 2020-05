Junge Vikarin in Grevesmühlen: „Ich war mir nicht sicher, ob Gott wirklich existiert“

Grevesmühlen

Ein Gespräch mit Sophie Poland (29), geboren und aufgewachsen in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte), hinterlässt Eindruck. Nicht nur, weil man, wenn man sie zum ersten Mal erblickt, denkt, sie sei um einiges jünger, als sie tatsächlich ist. Es ist auch nicht wirklich ihr Berufswunsch, der erstaunt, – Sophie Poland will Pastorin werden.

Immerhin – trotz Nachwuchssorgen, Mitgliederschwund und Strukturwandel, der auch die Evangelische Nordkirche nicht verschont – haben sich noch weitere 18 junge Theologinnen und Theologen vor einem guten halben Jahr gemeinsam mit der jungen Vikarin auf den Weg gemacht, um Pastor oder Pastorin zu werden. Allesamt haben sie das Erste Theologische Examen absolviert und befinden sich in einer zweieinhalb Jahre dauernden Ausbildung, die sich Vikariat nennt oder auch Vorbereitungsdienst für das Amt des Pastors oder der Pastorin. Eine Ausbildung, die mit dem Zweiten Theologischen Examen abgeschlossen wird.

Zurzeit sind die künftigen Pastorinnen und Pastoren auf Kirchengemeinden zwischen Lübeck und Rostock verteilt. Mentorinnen oder Anleiter – die in den Kirchengemeinden jeweils amtierenden Pastoren oder Pastorinnen –, stehen ihnen im praktischen Ausbildungsteil zur Seite. Außerdem treffen sich die jungen Amtsanwärter regelmäßig im Predigerseminar in Ratzeburg und in kleineren regionalen Gruppen zum regelmäßigen Austausch und zur Supervision.

„Ich war mir nicht sicher, ob es Gott tatsächlich gibt“

Der Weg von Sophie Poland, die in Rostock Theologie zu studieren begann, dort auch ihr erstes Examen absolvierte und jetzt von Maria Harder, Pastorin der St.-Nikolai-Kirchengemeinde in Grevesmühlen angeleitet wird, beeindruckt, weil er vor einem ungewöhnlichen Hintergrund begann: „Ich war mir, als ich begann, Theologie zu studieren, nicht sicher“, sagt Sophie Poland, „ob es Gott wirklich gibt, ob ich tatsächlich glaube.“

Inzwischen hat sie Gott gefunden oder vielleicht hat auch Gott sie gefunden. Den ausschließlich theoretischen Ansatz, mit dem Sophie Poland ihr Studium im Jahr 2009 begann, hat sie jedenfalls hinter sich gelassen: „Ich sah es anfangs vor allen Dingen unter dem Aspekt einer möglichst umfassenden Bildung und des Wissenszuwachs in der Auseinandersetzung mit religiösen Themen. Das ist auch nicht anders möglich, wenn ich Pastorin werden will. In diesem Amt geht es um Verkündung“, sagt sie.

Beziehung zu Gott – gerade in Krisenzeiten wichtiges Thema

Die junge Vikarin mit der wohlklingenden Stimme, die in wohlgesetzten und überlegten Worten spricht, ist der Ansicht, dass ihre Zweifel an der Existenz Gottes und die Auseinandersetzung damit eine der wichtigsten Triebfedern zur Ausbildung ihres Glauben waren. „Wie eine Pflanze“, sagt sie, „die im Sturm hin und her geschüttelt wird und gerade deshalb stark werden kann.“

Sophie Poland geht es um die Beziehung zu Gott, um die Frage, wie so eine Beziehung aussehen kann, in Freude, in Leid, in Furcht. Was in Beziehung zu stehen, zu Gott und zu Menschen, überhaupt bedeutet. Ein Thema, das gerade in Krisenzeiten wie der, in der wir derzeit leben, aktueller kaum sein kann.

Neuigkeiten aus der Kirchengemeinde Der Kirchengemeinderat der St.-Nikolai-Kirchengemeinde in Grevesmühlen hat beschlossen, dass in den Gottesdiensten, die nun wieder in der Kirche stattfinden dürfen, auch gesungen wird. In manchen Kirchengemeinden wird darauf verzichtet, um die Infektionsgefahr zu verringern. Die Entscheidung in Grevesmühlen erfolgte vorbehaltlich und kann bei veränderten Infektionszahlen im Landkreis Nordwestmecklenburg auch wieder zurückgenommen werden.

Alte Texte zeitgemäß interpretieren

Befragt nach den an manchen Stellen überholt und altbacken klingenden biblischen Texten, spricht sie von der Zeitlosigkeit einiger Bilder einerseits und andererseits von dem Bedarf nach Auslegung, der Interpretation, quasi der notwendigen Übersetzung mancher Metapher in das Neuzeitliche. Genau das ist es, was die junge Vikarin interessiert. Und, wie sie sagt, nicht nur sie, sondern auch ihre Mitstudenten. „Es gibt viele junge Pastoren, die eine sehr zeitgemäße Auslegung der alten Schriften wagen. Man findet sie mittlerweile mit ihren Überlegungen auf vielen sozialen Medien im Internet, unter anderem sogar auf Instagram.“

Gemeinschaft, sagt Sophie Poland dann noch, sei die zweite wichtige Triebfeder der Entwicklung ihrer Beziehung zu Gott, dem Evangelium und ihrer Reifung hin zum Wunsch, Pastorin zu werden. Lebendige Gemeinschaft, Austausch, Kommunikation in allen Fragen, die die Beziehung der Menschen untereinander, zu Gott, zu sich selbst betreffen, hätten ihre Entwicklung erst möglich gemacht. Ohne Tabu alles zu denken und zu fragen, sei dabei nicht nur erlaubt, sondern wünschenswert.

St.-Nikolai-Kirche in Grevesmühlen. Quelle: Annett Meinke

Kirche als Zuhause

Ob es wirklich dahin kommt, dass sie später, nach Ablegung des Zweiten Theologischen Examens Anfang 2022 eine Gemeinde führt, kann Sophie Poland – überlegt und hinterfragend, wie sie ist – zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit einhundert Prozent Gewissheit sagen. Sie betrachtet das Vikariat erneut als einen Weg, auf dem sie Sicherheit erst finden kann, der ihr zeigen wird, ob es das ist, was sie will.

Es gäbe auch noch andere Möglichkeiten für Theologen, in den Dienst der Kirche zu treten oder vielleicht sogar in der freien Wirtschaft für Zeitungen oder andere Medien in Kirchenfragen aktiv zu sein. Doch, sagt sie dann, sie kann es sich gut vorstellen, tatsächlich Freude daran zu haben, eine Gemeinde zu führen, mit allem, was dazugehört und in das sie die Pastorin Maria Harder derzeit einführt. „Ich spüre einfach, wie wohl ich mich in einer Kirche fühle, wie gern ich mich darin aufhalte. Das ist ein Raum, in dem ich einfach zu Hause bin.“

Ihre erste eigene Predigt in der St.-Nikolai-Kirche in Grevesmühlen wird Sophie Poland im Juni halten. An Pfingsten soll die junge Vikarin den Segen der Grevesmühlener Kirchengemeinde für ihren Vorbereitungsdienst auf dem Weg zur Pastorin erhalten.

