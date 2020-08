Eine Regionalbahn musste am Sonntagmorgen in Höhe Neu Degtow (Landkreis Nordwestmecklenburg) notbremsen, weil ein 11-Jähriger sich unmittelbar an den Bahngleisen aufhielt. Der Junge wurde nicht erfasst, stürzte aber vor Schreck und zog sich Schürfwunden und Prellungen zu.