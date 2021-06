Grevesmühlen

Es war der 7. März 2020, als die Diskothek K2 in Grevesmühlen zur Frauentagsparty mit DJ Jerome einlud. Das Motto ab 21 Uhr: „Es rappelt im Karton.“ Für die Männerwelt öffneten sich die Türen erst um Mitternacht. Was niemand ahnen konnte: Seit dem 8. März sind die Türen geschlossen – wegen der Corona-Bestimmungen. Seit einem Jahr und drei Monaten rappelt im K2 nichts mehr im Karton.

Wann wird die Disco wieder öffnen? Betreiber Sascha Bartel bedauert: „Ich weiß es noch nicht.“ Es liegt nicht an dem Unternehmer, wann das K2 wieder seinen Betrieb aufnimmt. Es liegt an den Verordnungen des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Oder vielmehr an den Auflagen für Gäste und Betreiber.

Seit 23. Mai möglich: Discos ohne Tanzen

Denn Diskotheken dürfen seit dem 23. Mai wieder öffnen. So hatte es die Landesregierung im vorigen Monat beschlossen. Gäste dürfen demnach bis Mitternacht bewirtet werden, innen allerdings nur mit Reservierung. Ebenfalls nötig: ein maximal 24 Stunden altes negatives Corona-Testergebnis. Zutritt bekommt außerdem, wer nachweislich komplett geimpft und oder von einer früheren Covid-19-Erkrankung genesen ist. So weit die Theorie.

In der Praxis sieht es jedoch so aus, dass Diskotheken in Mecklenburg-Vorpommern immer noch nicht den Zweck erfüllen dürfen, für den sie da sind. Für sie gilt nach einer Verordnung der Landesregierung weiterhin: „Tanzen und ähnliche Aktivitäten sind verboten.“ Logische Folge aus Sicht von Sascha Bartel: „Das K2 bleibt so lange geschlossen, bis man wieder tanzen kann.“ Tanzen macht nun einmal das aus, was Diskotheken sind.

So soll es wieder werden: das K2 als Schauplatz von Faschingsveranstaltungen mit großem Publikum. Quelle: Maik Freitag

Wann das dort wieder erlaubt sein wird, ist ungewiss. Die Betreiber von Diskotheken können weiterhin nicht planen.

Kritik von Unternehmensverbänden

Das sorgt landesweit für Kritik. Sven Müller von der Vereinigung der Unternehmensverbände in Mecklenburg-Vorpommern kritisiert, es seien viele Corona-Bestimmungen in MV gelockert worden, aber: „Veranstalter von Tanzveranstaltungen, Discos oder Clubs gehen leer aus.“

2010 öffnete das K2 in Grevesmühlen. Fünf Jahre später zog sich Ulf Bartel aus dem Diskothekengeschäft zurück. Er übergab die Leitung des K2 in Grevesmühlen und des Kreml in Gadebusch an seine Kinder Tanja und Sascha. „Mit dem Alter entfernt man sich doch immer mehr vom Publikum – da sind meine Kinder einfach näher dran“, sagte der 53-Jährige damals.

Beachclub an Wohlenberger Wiek als zweites Standbein

Immer wieder war die Disco in Grevesmühlen Schauplatz zahlreicher Faschingsveranstaltungen. So soll es in Zukunft wieder sein. „Karneval im K2 soll es wieder geben“, kündigt Sascha Bartel an. Der 34-Jährige ist froh über sein zweites Standbein, den Beachclub „Tamila“ an der Wohlenberger Wiek. Dieser gehört seiner Schwester Tanja. Sascha Bartel erklärt: „Dort kann ich arbeiten, im K2 nicht.“

Corona ist definitiv nicht das Ende der Diskothek in Grevesmühlen. „Sie hat vorher gut funktioniert und auch das Jahr 2020 hatte gut angefangen“, berichtet der Betreiber. Deshalb steht für ihn fest: Das K2 wird wieder öffnen, wenn dort wieder getanzt werden darf.

