Mit etlichen Beamten, einem Fährtenhund und der Drohnenstaffel des Landkreises Nordwestmecklenburg war am Sonntag die Polizei in der Nähe von Gadebusch mehrere Stunden im Einsatz, gesucht wurde eine vermisste Person nachdem ein Zeuge auf einem Feldweg bei Wakenstädt ein Fahrrad, einen Rucksack sowie Schuhe und eine Jacke entdeckt hatte. Das die Polizei von einer Gefahrenlage für die Person ausging, lief die große Suchmaschine an.

Eltern des „Vermissten“ meldeten sich bei Polizei

Im Verlaufe des Einsatzes meldete sich ein Ehepaar bei den Beamten und teilte mit, dass sie auf der Suche nach dem Fahrrad und einigen persönlichen Gegenständen ihres Sohnes seien. Schnell konnte festgestellt werden, dass es sich dabei um die aufgefundenen Gegenstände handelte. Im Rahmen der Befragung äußerten die Eltern, dass es ihrem Sohn gut gehe. Er habe aber nach einer Party am gestrigen Abend eine Erinnerungslücke von mehreren Stunden. So sei er am heutigen Morgen auf einem Acker in einiger Entfernung zum Fundort des Fahrrades erwacht, ohne zu wissen, wie er dorthin gelangt sei.

Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung

Da der Verdacht bestand, dass ihm auf der Party sogenannte KO-Tropfen verabreicht worden sein könnten, suchten die Beamten den jungen Mann zuhause auf. Letztendlich sei ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet worden, teilte die Polizei mit. Denn es könne nicht ausgeschlossen werden, dass dem Geschädigten ungewollt bewusstseinsbeeinträchtigende Substanzen verabreicht worden seien.

