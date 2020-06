Boltenhagen

Kabarett kommt im Ostseebad Boltenhagen gut an. Das weiß Manuela Homuth-Weilepp, die an der Mittelpromenade mit ihrem Mann das Hotel und Restaurant „ Villa Seebach“ betreibt, spätestens seit 2012. In dem Jahr folgte ein Ensemble der „Leipziger Pfeffermühle“ erstmals ihrer Einladung und seitdem haben die Kabarettisten fast jedes Jahr im Theatergarten der „ Villa Seebach“ Gastspiele gegeben.

Programm neu aufgestellt

Das war auch für dieses Jahr so geplant. Wegen der Corona-Pandemie musste Manuela Homuth-Weilepp aber ihr gesamtes Unterhaltungsprogramm umstellen. Die Auftritte der „Leipziger Pfeffermühle“ im Theatergarten der Villa haben sich damit etwas nach hinten verschoben.

Start am 29. Juni

Am Montag, 29. Juni, heißt es dann ab 19 Uhr „... so’n Hals“. In dem Programm geht es um Dinge des täglichen Lebens. Sei es, dass man abends vor der Haustür nie einen Parkplatz findet oder aber morgens gleich einen Strafzettel am Auto hat. Auch dem Glaubenskrieg, der mittlerweile um das Thema Klima ausgetragen wird, dem Irrsinn im Kleingedruckten, dem Anglizismen-Wahn und Behördenwillkür nähern sich die Kabarettisten humoristisch.

Termine in Juli, August und September

Portier und Liftboy spielen in „Der führerlose Aufzug“ die Hauptrolle. Quelle: hfr

Im Juli und August sind jeweils vier Termine mit der Leipziger Pfeffermühle in Boltenhagen angesetzt, weitere zwei im September. Gezeigt werden neben „so’n Hals“ die Programme „Provinzredaktion“, in dem zwei Redakteure, ein Außenreporter und ein idealistischer Azubi die Medienwelt auf die Schippe nehmen, „Der führerlose Aufzug“, in dem von Portier und Liftboy das witzigste Hotel der Stadt vorgestellt wird und „Ach wie gut, dass niemand weiß ...“, in dem die Kabarettisten wie sie selber beschreiben Fake-News, also Märchen, über die Energiewende, veganes Essen und WGs für Senioren erzählen.

Karten können reserviert werden

Die Termine der Auftritte in Boltenhagen sind auf der Internetseite der „ Villa Seebach“ zu finden. Die Vorstellungen im Theatergarten beginnen jeweils um 19 Uhr und der Eintritt kostet 25 Euro pro Person. Reservierungen sind unter der Telefonnummer 038825/3150 oder per Mail an info@villa-seebach.de möglich.

Von Malte Behnk