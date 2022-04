Käffchen? In Boltenhagen gibt es viele Cafés zum Verweilen

Boltenhagen

In den schönsten Winkeln des Ostseebades gibt es kleine Pralinencafés, Sahnetorten und finnischen Kuchen. Wir haben vier Tipps der Redaktion gesammelt.

1. Café Lindquist

Ein Ort mit skandinavischer Seele direkt an der Strandpromenade in Boltenhagen. Alles, was der Besucher hier sieht, ist liebevoll ausgesucht, aufgebaut und hergestellt. Vor der Tür wehen finnische und schwedische Wimpel im Wind. Die Erklärung ist ganz einfach: Pia Lindquist, die Inhaberin des Cafés, ist gebürtige Finnin aus der Region Österbotten, Schwedisch ist ihre Muttersprache. „Am Meer muss ich einfach leben“, sagt die XX-Jährige Powerfrau. Seit 20 Jahren hat sie die Seite der Ostsee gewechselt und auf dem Familiengrundstück ihres Mannes ihren Traum verwirklicht. Besonderes Highlight neben allen handgemachten Gebäcken: Der Finnische Schokokuchen nach dem Rezept ihrer Großmutter. Hier gibt es auch vegane und glutenfreie Varianten. Lindquist heißt übrigens Lindenzweig. In diesem Café ist alles skandinavisch.

Adresse: Strandpromenade 36a, 23946 Ostseebad BoltenhagenTelefonnummer: 038825 859900Website: www.cafe-lindquist.de

2. Café pralinchen und co.

Wer nicht neu in Boltenhagen ist, wird das café pralinchen und sein qualitativ hochwertiges Angebot kennen. Inhaberin Christiane Sudmann (55) hat das Café vor mehr als 20 Jahren mit einer Geschäftspartnerin eröffnet. Vor 25 Jahren ist sie aus Bielefeld an die Ostsee gezogen und „bereut es keinen Tag“. Viele der Kuchen werden hier nach traditionellem Rezept und selbst gebacken. Den Kaffee und Tee bezieht sie von Darboven aus Hamburg. Besonders beliebt bei kleinen Gästen sind die Trinkschokoladen. Auch die Pralinen sind handgemacht und reichen von Sanddorn-Trüffel, über Pistazie, Nougat, Eierlikör bishin zu Mandelvariationen in verschiedenen Schokohüllen. Die Torten variieren saisonal. Auch ein reichhaltiges Frühstücksangebot ist täglich vorhanden.

Adresse: Ostseeallee 6a, 23946 Ostseebad BoltenhagenTelefonnummer: 038825 21701Website: www.cafe-pralinchen-boltenhagen.de

3. Strandcafé Muschel

Das beliebte Strandcafé Muschel im Ostseebad Boltenhagen befindet sich nur 30 Meter vom Strand entfernt, direkt am Strandaufgang 9. Das vielfältige Angebot an Kuchen, Quiche, Suppen und Crepes wechselt regelmäßig. Hier wird ebenfalls selbst gebacken und frisch produziert. Wer lieber im Strandkorb oder noch dichter am Meer einen Kaffee genießt, kann sich im „Nimm Mich Mit Bereich“ ein Kaffeegedeck abholen.

Adresse: Mittelpromenade 31, 23946 Ostseebad BoltenhagenTelefonnummer: 038825 268028Website: www.strandvillamuschel-boltenhagen.de

4. Café Hanse Hof

Im Café Hanse Hof sind die frisch gebackenen Waffeln und handgemachten Torten der Grund, eine Pause einzulegen. Hier wird selbst gebacken nach traditionellem Rezept. Wer also klassische Sahnetorten und Kuchen sucht, ist hier richtig. Auch Eis nach altem DDR-Rezept oder frische Windbeutel sind im Angebot.

Anschrift: Mittelpromenade 29, 23946 Ostseebad BoltenhagenTelefonnummer: 0176 24073346Website: www.hansehof-cafe.de

