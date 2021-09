Klütz

Im Bummeltempo mit einer richtigen Dampflok durch den Klützer Winkel, das geht noch am heutigen Montag. Mit einer Oldtimerlok bietet der Kaffeebrenner heute um 11, 12.30 und um 14 Uhr noch Fahrten an. Los geht es am Bahnhof in Klütz, dort gibt es auch die Tickets für die gemütliche Tour. Seit Freitag ist die alte Dampflok auf der Strecke unterwegs, neben zahlreichen Besuchern und Urlaubern zieht das technische Meisterwerk vor allem Eisenbahnfans aus ganz Deutschland an. Alles Infos im Internet unter www.stiftung-deutsche-kleinbahnen.de. Die Saison des Kaffeebrenners geht noch bis Ende Oktober.

Die alte Dampflok ist auf der Strecke des Kaffeebrenners in Klütz unterwegs. Quelle: Helmut Strauß

Von Michael Prochnow