Kalkhorst: 23 Jahre oberster Feuerwehrmann der Gemeinde

Die Gemeindefeuerwehr Kalkhorst hat einen neuen Chef. Rainer Oppor hat das Amt des Gemeindewehrführers an seinen Nachfolger Jan Krüger übergeben. Er selber ist seit 1982 Mitglied der Feuerwehr und seit 1997 war er Gemeindewehrführer – zunächst für die Gemeindefeuerwehr Elmenhorst, dann nach der Fusion mit Kalkhorst ab 2004 für die gemeinsame Gemeindefeuerwehr. Für seinen Einsatz an der Spitze der ehrenamtlichen Helfer und Retter dankten Bürgermeister Dietrich Neick sowie Amtswehrführer Dirk Staudte dem 61-Jährigen herzlich.

Rainer Oppor war insgesamt 23 Jahre Gemeindewehrführer – zunächst in der Gemeinde Elmenhorst, ab 2004 in der fusionierten Gemeinde Kalkhorst. Quelle: Malte Behnk

Emotional: Tote am Strand bergen

Seit seinem Eintritt in die Feuerwehr 1982 hat Rainer Oppor viele unterschiedliche Einsätze miterlebt. Überschwemmungen, große Feuer und viele technische Hilfeleistungen gehörten dazu. „Was immer emotional ist, wenn man am Strand Tote einsammeln muss“, sagt Rainer Oppor auf die Frage, was den meisten Eindruck bei ihm hinterlassen hat. Die Bergung von Leichen am Strand sei in seiner Dienstzeit bestimmt fünfmal vorgekommen. „Das waren zum Teil Fischer aus Schleswig-Holstein“, sagt Oppor. „Es gibt so eine bestimmte Strömung, die Tote in Brook oder Warnkenhagen an Land spült“, erklärt Oppor, der hauptsächlich viele schöne Erinnerungen an die Feuerwehr hat.

Letzte Jahreshauptversammlung von Gemeindewehrführer Rainer Oppor (2.v.r) : Mit Falk Siedenschnur, Ortswehrführer von Kalkhorst, Jan Krüger, Ortswehrführer von Elmenhorst (v.l.) und Amtswehrführer Dirk Staudte (r.). Quelle: Malte Behnk

Mit Mopeds, Trabi und Garten viel zu tun

Ohne die Aufgabe als Gemeindewehrführer hat Rainer Oppor künftig etwas mehr Zeit für Hobbys. „Ich habe auf unserem Grundstück viel zu tun“, sagt er. „Ich möchte noch ein paar alte Mopeds aufbauen und einen Trabi habe ich auch noch in der Garage.“ Außerdem möchte seine Familie gerne mehr Zeit mit ihm verbringen.

Sandra Statz hielt eine bewegende Rede auf ihren Vater Rainer Oppor und schilderte auch, wie oft die Familie wegen Aufgaben in der Feuerwehr auf ihn verzichtete. Quelle: Malte Behnk

Feuerwehr war zu Hause immer präsent

Tochter Sandra Statz schilderte in einer Dankesrede an Rainer Oppor, wie die Familie seinen Einsatz für die Feuerwehr erlebt hatte. „Die letzten 23 Jahre waren sehr unterschiedlich geprägt. So wurde der Urlaub früher beendet, weil ein Amtsfeuerwehrtag anstand. Es wurde oft erst gegen 21 Uhr Abendbrot gegessen, weil Du zu einer Versammlung musstest“, berichtete sie. „Die Feuerwehr war auch zu Hause immer präsent und kaum einer weiß, was hinter den Kulissen alles anfällt“, sagte Sandra Statz. So habe Rainer Oppor mit seiner Frau Iris sogar detailliert Tagesausflüge der Feuerwehr organisiert. Für eine Fahrt zu den Störtebeker Festspielen hätten sie die Strecke abgefahren und auch erkundet, wo man gut essen gehen kann.

Familie möchte gemeinsame Zeit

„Daddy hat für jeden ein offenes Ohr und hilft, wo er nur kann“, sagte Sandra Statz. Die Zusammenarbeit sei für manchen vielleicht auch nicht immer einfach gewesen, „weil er einen dicken Kopf hat“ und sich auch durchsetzen will. „Als Daddy letztes Jahr entschied, sein Amt abzugeben, war unser erster Gedanke Erleichterung, aber auch: Feuerwehr ist doch sein Leben“, berichtete die Tochter. „Wir haben dich 23 Jahre begleitet und freuen uns auf die Zeit, die wir jetzt mit dir verbringen können.“

Das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Kalkhorst mit Fahrzeugen. Quelle: Malte Behnk

„Hervorragend geführte Feuerwehr “

Auch Kalkhorsts Bürgermeister Dietrich Neick (FWK) fand lobende Worte für Rainer Oppor: „Wir haben uns 2004 mit der Fusion von Elmenhorst und Kalkhorst kennengelernt. Da war er noch Gemeindevertreter.“ Darauf korrigierte Rainer Oppor: „Stellvertretender Bürgermeister.“ Mit der Fusion habe sich Neick dann erst intensiv mit der damaligen Gemeinde Elmenhorst beschäftigt. „Ich fand dort eine hervorragend geführte Feuerwehr vor“, sagte Neick.

Gute Gemeindefeuerwehr gewachsen

Lernten sich bei der Gemeindefusion von Elmenhorst und Kalkhorst 2004 kennen: Kalkhorsts Bürgermeister Dietrich Neick (r.) und der damalige stellvertretende Bürgermeister von Elmenhorst Rainer Oppor. Quelle: Archiv

Als dann die Feuerwehren von Kalkhorst und Elmenhorst zusammengelegt wurden und ein gemeinsamer Gemeindewehrführer gewählt werden musste, sei das nicht so harmonisch abgelaufen, wie an diesem Abend. Rainer Oppors Nachfolger Jan Krüger wurde mit lediglich einer Gegenstimme gewählt. „Ich finde, dass mit den beiden Ortsfeuerwehren eine gute Gemeindefeuerwehr gewachsen ist“, sagte der Bürgermeister. Das habe sich auch bei 24 Einsätzen 2019 gezeigt, die beide Feuerwehren gemeinsam absolviert hatten.

