Sie gehören außer der Kirche und dem Pfarrhaus zu den ältesten noch stehenden Häusern in Kalkhorst: die Klosterkaten. Das langgezogene Gebäudeensemble wurde um 1838 erreichtet, als Kalkhorst nur noch aus wenigen Häusern bestand. Die Schweden hatten das Dorf im Dreißigjährigen Krieg niedergebrannt.

Alte Häuser zwischen Kirche und Pfarrhaus

Nachdem die Häuser gegenüber der Kirche lange kein schönes Bild boten, wird jetzt rege daran gebaut. Das Dach ist bereits neu eingedeckt und momentan sind fast alle Mauern freigelegt, um eingedrungene Feuchtigkeit zu beseitigen. Die Brüder Mark und Lars Semrau, deren Familie in Kalkhorst ein Bauunternehmen betreibt, wollen den Klosterkaten wieder ihr historisches Gesicht geben und sie mit Leben füllen.

Wohnungen für neue Bürger

„Hier entstehen fünf oder sechs Wohnungen zum festen Wohnen“, sagt Mark Semrau, der die Klosterkaten gekauft hat. „Kalkhorst wird immer beliebter und die Nachfrage nach Wohnraum wächst“, sagt er. Unterkünfte für Urlauber gebe es inzwischen genug. Auch von solchen Häusern, Neubauten mit modernen Materialien, haben die Brüder in der Region viele gebaut.

Gemeinde ließ Katen unter Denkmalschutz stellen

Historische Bauwerke mit alter Substanz reizen sie aber nicht erst, seit sie den alten Speicher in Dassow saniert haben. „Ich wohne schräg gegenüber und habe immer auf diese Häuser geschaut“, sagt Mark Semrau. Ein Drittel des Ensembles konnte er zunächst selber kaufen. Der größere Teil war nach und nach an die Gemeinde verkauft worden. Die veranlasste schließlich, dass die Klosterkaten unter Denkmalschutz gestellt wurden und verkaufte ihren Teil dann weiter an Semrau.

Fachwerkgiebel typisch für Kalkhorst

Unter anderem mit ihren gebogenen Balken im schmückenden Fachwerk der Giebel zählen sie zur prägenden Architektur im Ort. „Mein Vater kam 1938 als Lehrer her“, berichtet Kalkhorsts Bürgermeister Dietrich Neick (FWK). „Er schrieb in Briefen, wie klein aber auch hübsch das Dorf sei. Eigentlich gab es nur die Häuser an der Hauptstraße und ein paar Häuser an der Schliemannstraße“, erzählt der Bürgermeister, der sich freut, dass die Gebäude an der Hauptstraße wieder schön gemacht werden.

Ein weiteres altes Gebäude, das frühere Haus der Gutsverwaltung und langjährige Gemeindehaus an der Durchfahrtsstraße, kann hingegen nicht erhalten werden. Unter anderem ist der Dachstuhl dort mit Chemikalien belastet. Es wird demnächst abgerissen und es entsteht dafür ein Neubau für den Freizeitpark Minimare.

Sanierung mit viel Handarbeit

Die Sanierung der Klosterkaten bedeutet vor allem viel Handarbeit. Traditionelle Techniken kommen überall wieder zum Einsatz. So ist zum Beispiel ein Teil der Wände aus gebrannten Ziegelsteinen gemauert, ein großer Teil aber aus Lehmsteinen. „Das war vermutlich, als damals gebaut wurde, auch eine Frage des Geldes“, sagt Mark Semrau. „Die Ziegel mussten gekauft werden und die Lehmsteine konnte man im Prinzip selber machen, wenn das Material vorhanden war“, sagt der Handwerker. So hätte man früher die Lehmsteine geformt, in der Sonne getrocknet und dann vermauert.

Balken im Dachstuhl, die beschädigt waren, wurden schon ausgetauscht, dabei auf die historischen Formen geachtet. Was weiter benutzt werden kann, wird auch wieder eingebaut. Anderes muss verbessert werden, um es zu erhalten. Lars Semrau war jetzt damit beschäftigt, die Außenmauern über dem Fundament aus Felssteinen mit einer Motorsäge durchzusägen. „Da ziehen wir dann Meter für Meter eine Teerpappe als Isolierung ein, damit keine Feuchtigkeit mehr aufsteigen kann“, erklärt Mark Semrau. Ähnlich wird es in den Räumen des Erdgeschosses ablaufen.

Wohnungen sollen Ende 2021 fertig sein

Der Fußboden bestand dort aus einer Schicht aus Steinen und Ziegeln auf dem Erdboden, über denen Holzdielen lagen. „Das haben wir ein gutes Stück ausgehoben und es wird mit neuer Isolierung dann ein richtiger Estrichboden aufgebracht“, so Semrau. Er geht davon aus, dass die neuen Wohnungen in den Klosterkaten Ende dieses Jahres fertig werden und vermietet werden können.

