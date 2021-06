Kalkhorst

Die wichtigste Nachricht zuerst: „Wir sind in der glücklichen Situation, dass unser Haushalt seit Jahren zum ersten Mal ausgeglichen ist.“ So feierlich wird Politik-Urgestein Dietrich Neick (Freie Wähler Kalkhorst) wohl nur selten. Seit 22 Jahren ist der studierte Betriebswirt Bürgermeister der Gemeinde Kalkhorst, war zwischenzeitlich Vorsteher des Amtes Klützer Winkel und ist ganz nebenbei auch noch Bauunternehmer.

Jüngst hat Kalkhorst den Nachtragshaushalt für das laufende Jahr verabschiedet. Eine gute Gelegenheit, mit dem 66-Jährigen über die Pläne der Gemeinde zu sprechen. Und einen Großvater darf man wohl auch nach seinen privaten Ideen für die Zukunft fragen.

Herr Neick, wie geht es Ihrer Gemeinde?

Dietrich Neick: Wir haben viel investiert und sind finanziell gut aufgestellt.

Herzlichen Glückwunsch, das ist keine Selbstverständlichkeit in MV. Was macht Kalkhorst anders?

Wir haben es geschafft, von Bebauungsplänen, die bei uns aufgestellt wurden, zu profitieren. Entweder haben wir sie selbst entwickelt oder Grundstücke verkauft – eigentlich war die Gemeinde an Überschüssen immer beteiligt.

Also sind Sie hier gute Geschäftsleute?

Das Soziale ist in einer Gemeinde immer wichtig, das kommt zuerst. Aber man muss auch an die betriebswirtschaftliche Seite und die Zahlen denken.

Und wie profitieren die Einwohner davon?

Also, zunächst einmal haben wir im Laufe der Jahre alle unsere Straßen saniert. Noch in diesem Jahr können wir mit der Erweiterung des Minimare beginnen. Das ist immerhin eine Gesamtinvestition von fünf Millionen Euro. Der Großteil natürlich gefördert. Und wir wollen innerorts nun Wohngebiete entwickeln.

Wo sehen Sie den Schwerpunkt für künftiges Wohnen in der Gemeinde?

In Kalkhorst, Warnkenhagen und Elmenhorst. Dort werden wir in den kommenden drei bis vier Jahren innerorts Lücken schließen. Es gibt sehr viele Interessenten. Wir denken aber vorrangig an junge Leute. Das ist ja auch wichtig, um unsere Infrastruktur zu erhalten – also Schule, Kita und die Freiwillige Feuerwehr. Es gibt Kameraden, die zu uns ziehen wollen.

Stimmt, das ist wichtig. Zweitwohnungsbesitzer werden sich wohl eher nicht bei der Feuerwehr engagieren.

Richtig, und auch in die Feuerwehr selbst werden wir investieren. Insgesamt schaffen wir drei neue Fahrzeuge an. Und wir wollen ein neues Gerätehaus bauen. Das alles geht aber ohne Förderung nicht.

Das sind ja auch eine Menge Pläne.

Aber lange nicht alles. Wir werden am Kulturhaus Warnkenhagen einen Parkplatz bauen, bei unserer Sporthalle werden wir das Dach und den Sanitärbereich sanieren und wir werden einen Abschnitt der Straße zwischen Rankendorf und Kalkhorst durch den Lenorenwald sanieren. Schon als ich vor mehr als zwanzig Jahren Bürgermeister wurde, war das ein Thema. Außerdem ist am 28. Juli der erste Spatenstich für den neuen Radweg von Kalkhorst nach Groß Schwansee. Dann werden wir dafür etwa vier Jahre gebraucht haben, aber das ist normal für so ein Projekt. Dazu haben wir auch Tino Schomann eingeladen.

Was erwarten Sie sich eigentlich von der Zusammenarbeit mit dem neuen Landrat?

Ich erwarte, dass er als ehemaliger Bürgermeister einer ländlichen Gemeinde auch die Belange der Dörfer im Blick hat und uns unterstützt.

Meinen Sie, dass so etwas in seiner Macht liegt?

Klar, er hat seine Fachabteilungen – aber ja, er kann auf jeden Fall Akzente setzen.

Sie haben jetzt noch drei Jahre als Bürgermeister vor sich. Was kommt dann, eine nächste Amtszeit?

Ich bin ja schon 66 und habe sieben Enkel. Aber ich arbeite noch immer gern. Nur die Leute, mit denen ich studiert habe, sind schon alle in Rente.

Ich empfinde den Ton im Amtsausschuss ja schon mal als rau. Will man sich das irgendwann überhaupt noch antun?

Man braucht manchmal ein dickes Fell, aber es macht mir Spaß. Und in unserer Gemeinde sind wir pragmatisch. Hier geht es nicht um Animositäten. Wir gehen gut miteinander um und arbeiten ergebnisorientiert.

Gibt es denn so etwas wie eine gemeinsame Vision für die Gemeinde?

Ich halte es da eher mit Helmut Schmidt. (Der frühere Kanzler riet einst: Wer Visionen hat, möge lieber zum Arzt gehen.) Trotzdem glaube ich, dass wir hier schon so etwas wie eine Vision gehabt haben. Wir haben es immerhin geschafft, aus einer ausschließlich ländlich geprägten Region eine Gemeinde mit einem guten Mix hinzubekommen. Und so soll es auch weitergehen.

Auch in Sachen Tourismus?

Die Hotels und Ferienanlagen, die wir haben, reichen zunächst. In Groß Schwansee entsteht zurzeit noch ein Bio-Hotel, aber weitere Pläne für den Tourismus gibt es nicht.

Von Juliane Schultz