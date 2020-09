Hohen Schönberg

„Yoda“ genießt die Aufmerksamkeit, der acht Monate alte Retriever von Försterin Steffi Wassermann lässt sich von den Kindern der Kalkhorster Grundschule ohne Probleme streicheln. Der ganze Trubel, den die mehr als 40 Grundschüler mitten

im Lenorenwald im Klützer Winkel veranstalten, stört den Hund nicht ansatzweise. Ein entspannter Auftakt in einen Unterrichtstag, der ziemlich ungewöhnlich ist. Hintergrund ist der sogenannte Deutsche Waldtag. „Waldbesitzer öffnen ihre Wälder, um zu erklären, welche Bedeutung sie für die Umwelt haben“, erklärt Peter Rabe, Leiter des Forstamtes Grevesmühlen. Und weil die Landesforst einer der größten Waldbesitzer ist, und Peter Rabe ohnehin ein Faible für Öffentlichkeitsarbeit besitzt, hat er die Grundschule im Beritt angeschrieben. „Etliche habe sich gemeldet, zwei können wir nur an diesem Tag bedienen.“ Das ist neben der Kalkhorster Grundschule noch die Grundschule in Dorf Mecklenburg, die an diesem Tag im Revier in Bad Kleinen erlebt und lernt, was im Wald wichtig ist.

Anzeige

Försterin Steffi Wassermann mit ihrem Hund „Yoda“ Quelle: Prochnow

Weitere OZ+ Artikel

Wissenswertes über den Wald und seine Bewohner

Was dazugehört, erklären Peter Rabe und seine Kollegen an mehreren Stationen im Lenorenwald, mit 450 Hektar eines der größten zusammenhängenden Waldgebiet in Nordwestmecklenburg. Und eines der vielfältigsten. „Hier haben wir Sümpfe, einen guten gemischten Waldbestand und zum Glück nicht die ganz großen Schäden durch die Trockenheit wie in anderen Wäldern.“ Die Nähe zur Ostsee ist einer der Gründe dafür. Denn in den beiden vergangenen extrem trockenen Sommern hat die Feuchtigkeit, die vor allem nachts von der

offenen See aufsteigt, die angrenzenden Landschaften mit Wasser versorgt. „Dazu kam der Sturzregen im Juni 2019, als über 100 Liter herunterkamen, das konnte der Wald speichern“, so Rabe. Wie groß die Schäden durch die Trockenheit am Ende tatsächlich auch im Lenorenwald sind, lasse sich jedoch erst in ein paar Jahren genau sagen. „Es dauert eine Weile, bis die Bäume darauf reagieren. Wir können nur abwarten.“ Zumindest habe der Borkenkäfer laut dem Forstamtsleiter im Lenorenwald keine allzu großen Schäden hinterlassen. Während in anderen Wäldern des Nordwestkreises vor allem Fichten erheblich gelitten haben und teilweise komplette Schonungen gerodet werden mussten, ist im Klützer Winkel dieses Problem kaum aufgetreten.

Forstamtsleiter Peter Rabe begrüßt die Grundschüler aus Kalkhorst im Lenorenwald im Klützer Winkel. Quelle: Michael Prochnow

Auch das erfuhren die Schüler an diesem Vormittag. Dazu kamen Stationen, an denen sie sich sportlich bestätigen konnten, sie lernten, welche Spuren Wildtiere hinterlassen, wie sie leben und welche Aufgabe Förster und Jäger haben. Was ist eine Holzernte, woraus besteht der Waldboden und vieles andere mehr. „Der Teamgeist spielt auch eine große Rolle“, erklärt Steffi Wassermann, die mit ihrem Hund zwangsläufig die meiste Aufmerksamkeit der Kinder auf sich zog. „Die Kinder sollen Aufgaben gemeinsam lösen, und welcher Platz ist dafür besser geeignet als der Wald?“

Leben im Wald für Familien und Gruppen

Apropos lernen: Das Forstamt Grevesmühlen hat nicht nur für Kinder Angebote parat, was das Leben und das Lernen im Wald anbetrifft. Unter dem Stichwort „Waldleben“ gibt es verschiedene Projekte, an denen Erwachsene und ganze Familien teilnehmen können. Es geht dabei unter anderem um Pausen vom Alltag über die Zubereitung von Essen im Wald bis hin zur Alternative zum Alltagsstress. Die Angebote reichen vom achtstündigen Familienabenteuer mit Kochen, Schnitzen und Spielen über die Übernachtung im Lenorenwald bis hin zum drei Tage dauernden Aufenthalt in der Natur. Mehr Infos dazu gibt es im Forstamt Grevesmühlen (038 81 / 75 99 10) und unter der entsprechenden Internetseite.

Pflanzaktion mit dem Forstamt und der OZ

Wie wichtig der Wald für das Klima ist, das betont auch Landwirtschaftsminister Till Backhaus ( SPD) immer wieder. Im Rahmen des Deutschen Waldtages erklärte er, dass seit 1990 in Mecklenburg-Vorpommern jedes Jahr 500 bis 1000 Hektar nicht standortgerechte, instabile reine Nadelbaumbestände in ökologisch stabile Laubmischwälder umgewandelt worden seien. Mehr Laubholz, mehr Mischbestände, mehr Alt- und Totholz lautet eine der Zielrichtungen.

Dabei haben übrigens auch die Leser der OSTSEE-ZEITUNG mitgeholfen, die im vergangenen Jahr fleißig für die Anpflanzung von Laubbäumen im Land gespendet hatten. So konnte mit dem Geld unter anderem eine große Fläche im Questiner Wald, auf der Fichten gerodet werden mussten, wieder aufgeforstet werden mit 2000 Roteichen. Mehr als 7000 Euro gingen allein für das Forstamt Grevesmühlen an Spenden ein. Weitere Flächen, die damit aufgeforstet wurden, befinden sich im Everstorfer Forst.

Von Michael Prochnow